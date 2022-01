Der lange Abschied

Tampa. Die National Football League (NFL) muss wohl vom besten Spieler der American-Football-Geschichte Abschied nehmen. Quarterbacklegende Tom Brady beendet Informationen von ESPN zufolge seine Karriere nach 22 Jahren in der NFL mit unerreichten sieben Super-Bowl-Ringen. Demnach hat der 44jährige sich nach dem Play-off-Aus mit dem Titelverteidiger ­Tampa Bay Buccaneers gegen eine Fortsetzung seiner Laufbahn entschieden. Es kursierten allerdings noch Zweifel. Mehrere Medien zitierten Bradys Vater mit der Aussage, dass eine finale Entscheidung noch nicht gefallen sei – das NFL Network stützte unter Verweis auf mehrere Quellen aus dem unmittelbaren Umfeld des Spielers allerdings die ESPN-Darstellung. Brady wolle aber die Kommunikationshoheit behalten. Brady hatte 2020 nach 19 Jahren mit wiederholten Titelgewinnen die New England Patriots verlassen. Er setzte seine Karriere in Florida fort, wo er mit den Buccaneers und seinem alten Weggefährten Rob Gronkowski vergangenes Jahr noch einen Super Bowl gewann. (sid/jW)