»Wie schön, dass Sprache so fluide ist«

Luis Millan/imago/Agencia EFE Hört lieber Gänseschwärme schnattern als das Rattern der Tram in der Häuserschlucht: Landmensch Philipp Winkler

Herr Winkler, in Ihrem neuen Roman »Creep« gendern Sie. Warum?

Im Handlungsstrang einer der beiden Hauptfiguren wird gegendert. Einerseits und vorrangig ist es erst mal eine literarische Entscheidung hinsichtlich der Figurensprache. Auch in ihrer Konsequenz. Andererseits sehe ich auch kein Problem darin zu gendern, wenn sich auch nur eine Person dadurch wahrgenommener fühlt. Was das genaue Ausmaß des Genderns in meinen Texten angeht, bin ich auf der Suche. Weiterhin. Wie ich auch auf der Suche nach anderem bin. Wie schön also, dass Sprache so wunderbar fluide ist.

Nehmen Sie an den aktuellen Sprachdebatten teil? Wie lautet Ihre Botschaft an die Konfliktparteien?

Das tue ich nicht, möchte also inhaltlich da nichts aus der Hüfte schießen. Nur soviel – und das gilt vielleicht der einen mehr als der anderen »Seite«: Warum nicht einfach mal nett sein? Niemand bricht sich einen Zacken aus der Krone, wenn man einfach mal nett zu seinen Mitmenschen ist.

Sind Ihre zwei Protagonisten Fanny und Junya zwei vereinsamte Verlierer, gefangen im Darknet?

Vereinsamt würde ich noch unterschrieben. Als Verlierer würde ich sie nicht bezeichnen. Und das Darknet hält niemanden gefangen. Höchstens das Internet als Ganzes, die digitale Ebene, die sich über unser aller Leben gelegt hat.

Beide schleichen sich in die Leben fremder Menschen und konsumieren Videos von Suiziden und Morden. Hatten die zwei eine schlimme Kindheit, oder ist das der normale Wahnsinn, der sich nur selten aus den Ritzen traut?

Das wäre mir zu sehr Küchenpsychologie. »Normal« ist ja sowieso höchst problematisch, wenn man wirklich ehrlich etwas vergleichen möchte. Ich denke, die beste Antwort darauf gibt, wie immer, das Werk selbst.

Wer sich mit japanischen Mangas und entsprechenden Codes und Spezialsprech auskennt, ist klar im Vorteil. Was schätzen Sie an der Mangawelt?

Im Vorteil für gewisse Details vielleicht. Figurenpsychologie, Motivation und Themen erschließen sich aber auch ohne Affinität zu japanischer Comickunst. Wenn ich mich auf einen Aspekt beschränken müsste, wäre es z. B. die Vielfältigkeit der Geschichten im Manga, die sich meiner Meinung nach so nicht einmal im gemeinsamen westlichen Comickosmos finden lässt.

Warum faszinieren Sie die düsteren Seiten der Menschen?

Weil diese oft mehr über den Menschen aussagen als die helleren. Die wahre Resilienz einer Beziehung zum Beispiel zeigt sich ja auch erst dann, wenn es beschissen läuft.

Welche Musik empfehlen Sie für die Lektürepausen? Megadeth oder Napalm Death?

Dadabots, KI-generierter Black Metal, 24 Stunden am Tag gestreamt.

Hat Sie Corona inspiriert, Sie in Ihrer Arbeit vorangebracht?

Nein, gar nicht. Corona bzw. die mehr als mangelhafte Unterstützung von Kunst und Kultur und den Menschen – v. a. den Soloselbständigen, die nicht aus Bonzenfamilien kommen und von deren Brieftaschen aufgefangen werden –, die diese schaffen und vermitteln, bzw. was das über die Wertschätzung in Deutschland von Kunst und Kultur aussagt, hat mich tagesformabhängig entweder wütender oder deprimierter gemacht.

Birgt das Leben unendlichen Spaß, oder sind wir doch nur ein Spielball der Marsmännchen?

I'm not saying it was aliens … but it was aliens.

Wieso sind Sie aufs Land gezogen? Kompensationshandlung?

Weil ich morgens lieber das Schnattern von Gänseschwärmen über den Feldern höre als das Rattern der Tram in der Häuserschlucht.