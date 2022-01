Zweifel an Atomkraft

Benoit Tessier/REUTERS Langzeitbaustelle: Am Druckwasserreaktor des AKW Flamanville gibt es offenbar ernste Materialprobleme

Seit die staatliche französische Elektritätsgesellschaft EDF (Électricité de France) vor zwei Wochen erneut eine lange Verzögerung bei der Fertigstellung ihres seit 2007 im Bau befindlichen Atomkraftwerkes (AKW) in Flamanville (Manche) ankündigte, wachsen in der Bevölkerung die Zweifel am Nutzen der Kernenergie. Nicht nur die bisher offenbar ungelösten, schweren Sicherheitsprobleme des Druckwasserreaktors (EPR), sondern auch die Kostenexplosion des Projekts von ursprünglich verkündeten 3,3 auf inzwischen 12,7 Milliarden Euro sorgten auch bei den Befürwortern des EPR für Entsetzen. Staatschef Emmanuel Macron, der zweieinhalb Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl voll auf einen umfassenden Ausbau der Reaktorkapazität setzt und sein Land mindestens für die nächsten 50 Jahre von der Kernenergie abhängig machen will, verliert vor allem bei den jungen Wählern politischen Kredit.

Frankreich ist mit seinen derzeit 56 Kernkraftwerken hinter den USA weltweit der zweitgrößte Nutzer dieser von der Europäischen Union – auf Macrons Druck – inzwischen als »grün« erklärten Energieerzeugungstechnologie. Das Land produzierte zuletzt mehr als 70 Prozent seiner Elektrizität mit seinem weiten Atomkraftwerkspark. Allerdings sind die zwischen 1970 und 1990 gebauten Meiler mit einem Durchschnittsalter von 36 Jahren nicht mehr auf der Höhe der Zeit, 15 Reaktoren sind derzeit abgeschaltet. Die nun angekündigte verspätete Inbetriebnahme des EPR III in der Normandie – er soll erst »Ende 2023« angefahren werden – kollidiert politisch mit dem Energieprogramm des Präsidenten. Macron hatte sich am 9. November des vergangenen Jahres eindeutig zur Nutzung der Kernkraft bekannt und sie im beginnenden Wahlkampf als Lösung Frankreichs im Kampf gegen die sich anbahnende weltweite Klimakatastrophe bezeichnet.

Vom angeblich billigen oder preiswerten Atomstrom kann längst nicht mehr die Rede sein. Ungelöst ist nicht nur die Frage der Endlagerung des anfallenden radioaktiven Mülls, sondern auch die Sicherheit der EPR. Offenbar nicht in den Griff bekommen haben die Techniker des französischen Weltkonzerns Areva und der deutschen Siemens AG die Materialkomposition für eine zuverlässige Stahldecke des Druckwasserbehälters. Zeitungen des Landes zitierten jüngst den Chef der französischen Behörde für Reaktorsicherheit (ASN), Pierre-Franck Chevet, der auf »ernste Fabrikationsfehler« hingewiesen habe.

Bereits im Oktober 2017 hatte die Umweltorganisation Greenpeace in einem alarmierenden Report die Risiken eines kriegerisch-militärischen oder terroristischen Anschlags auf einen Reaktor zum Thema gemacht und damit »ein Tabu gebrochen«, wie Pariser Tageszeitungen warnten. ­Gefährdet sind nach dem Bericht vor allem die 62 Abklingbecken – eines pro Kraftwerk und vier in der Aufbereitungsanlage in La Hague –, die im Gegensatz zu den von meterdickem Beton geschützten Reaktorkernen »sehr schlecht gesichert« seien. Einem Angriff nach dem Muster der Terrorattacke von New York im Jahr 2001 auf diesen Teil einer Atomfabrik würde demnach eine »größere nukleare Katastrophe« folgen und ganze Landstriche im Umkreis von bis zu 200 Kilometern radioaktiv verseuchen.

Allein in der vom Areva-Konzern betriebenen Anlage im normannischen La Hague lagern nach Angaben von Greenpeace aktuell bis zu 10.000 Tonnen hoch radioaktives Brennmaterial; ein Äquivalent von 115 Reaktorkernen. Die militärische Zerstörung der Fabrik in La Hague hätte demnach eine sechsfach höhere Freisetzung von Cäsium 137 zur Folge als die Kernschmelze im ukrainischen Reaktor Tschernobyl.

Dessenungeachtet kündigte Macron im vergangenen Oktober den Bau von sechs zusätzlichen Reaktoren des Typs EPR III in den kommenden Jahren an – falls er denn im April erneut zum Präsidenten gewählt würde. Sein Problem bleibt die Kostenentwicklung des Reaktortyps. Im Juli 2020 hatte der französische Rechnungshof die Verschwendung von Staatsgeld für die Atomindustrie kritisiert und die Endkosten für den Reaktor in Flamanville auf die Rekordsumme von 19,1 Milliarden Euro geschätzt. Die derzeit von der EDF vorsichtig veranschlagten 12,7 Milliarden Euro werden sicher nicht reichen.