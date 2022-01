Linke-Politikerin Köditz: Hohe kriminelle Energie bei Reichsbürgern

Kerstin Köditz, im sächsischen Landtag Sprecherin der Fraktion von Die Linke für antifaschistische Politik, äußerte sich am Sonntag zum Anwachsen der Reichsbürgerszene im Freistaat:

Die Szene der sogenannten Reichsbürger ist in Sachsen offenbar deutlich gewachsen. Das ist das Ergebnis meiner jüngsten Kleinen Anfrage zu diesem Thema (Drucksache 7/8279). Demnach zählte das zuständige Innenministerium zuletzt rund 1.900 »Reichsbürger und Selbstverwalter«. Das sind so viele wie noch nie, seitdem vor gut fünf Jahren der »Verfassungsschutz« damit begonnen hatte, dieses Spektrum zu beobachten. Anfangs lag die amtliche Schätzung noch bei 500 Personen, sie kletterte zwischenzeitlich auf bis zu 1.600. Ende 2020 lag die Zahl bei 1.050.

Dass der Pfeil nun wieder steil nach oben zeigt, könnte daran liegen, dass die Szene offenbar erheblichen Einfluss auf die Coronaproteste hat. Verschwörungserzählungen, wie sie unter Reichsbürgern seit langem propagiert werden, tauchen bereits seit dem Beginn der Pandemie verstärkt in der Öffentlichkeit auf. Das Problem bestätigen auch weitere Daten, die mir jüngst das Justizministerium vorgelegt hat (Drucksache 7/8573). Demnach bearbeiteten sächsische Staatsanwaltschaften im vergangenen Jahr rund 500 neue Ermittlungsverfahren, bei denen ein Reichsbürger-Bezug angenommen wurde. Zum Vergleich: Für 2020 waren 413 einschlägige Fälle verzeichnet worden, 2019 waren es 422 gewesen.

Zuletzt lag mehr als ein Drittel der Verfahren der Staatsanwaltschaft Chemnitz vor. Die Tatvorwürfe verteilten sich auf rund 70 verschiedene Straftatbestände, von A wie Amtsanmaßung bis W wie Widerstand. Besonders häufig: Nötigungen (58) und Beleidigungen (47). Oft spielen die Taten im Bereich der Allgemeinkriminalität. In der Szene steckt also viel kriminelle Energie. Für mich steht außer Frage, dass sie eine Gefahr darstellt. Das sehen übrigens auch die Gerichte im Freistaat so. Daher mussten auch 2021 – ähnlich wie in den Vorjahren – Dutzende Verhandlungstermine etwa durch zusätzliche Einlasskontrollen speziell abgesichert werden, weil Verfahrensbeteiligte als Reichsbürger galten und Störungen befürchtet wurden.

Keine aktuellen Zahlen gibt es übrigens von der Polizei. Das Landeskriminalamt wird voraussichtlich im Frühjahr eine eigene Statistik vorlegen.

Am heutigen Montag findet in Bremen eine Demonstration gegen einen »Querdenker«-Aufzug in der Hansestadt statt. In einem Aufruf dazu heißt es:

Ein Bündnis aus Einzelpersonen ruft zu einer Kundgebung »gegen Querdenken und für eine bessere Pandemiepolitik« für Montag, den 31. Januar, um 17.30 Uhr auf dem Bremer Marktplatz auf. Im Aufruf kritisieren sie sowohl »Querdenker«, bei deren »Spaziergängen« erwiesenermaßen Rechtsradikale mitlaufen und sie zum Teil auch anführen, als auch die neue Teststrategie der Bund-Länder-Konferenz, die den Zugang zu PCR-Tests einschränkt, statt ihn auszubauen. Sie fordern zudem, Impfstoffe allen Menschen auf der Welt zur Verfügung zu stellen, statt auf den Patenten zu beharren, sowie eine bessere Personalausstattung in den Krankenhäusern.

»Wir glauben, dass Kritik an der Pandemiepolitik nötig ist. Unsere Kundgebung richtet sich aber an alle, die Verschwörungsideologien, Antisemitismus, Coronaverharmlosung und Nazis widersprechen wollen«, so Sebastian Rave, der die Kundgebung mit organisiert.