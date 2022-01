Machtloser Präsident

Sumaya Hisham/REUTERS Will sich in seinem Amt bestätigen lassen: Südafrikas Staatschef Cyril Ramaphosa

Eine Reihe von gezielten Indiskretionen und Provokationen aus den eigenen Reihen bringen Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa derzeit in die Bredouille. Hintergrund ist der immer intensiver werdende Flügelkampf im regierenden African National Congress (ANC). Im Dezember will Ramaphosa auf dem Wahlparteitag der ehemaligen Befreiungsbewegung an deren Spitze bestätigt werden – was Voraussetzung für eine zweite Amtszeit als Staatschef wäre. Er steht dabei vor einem schwierigen Spagat: Um die kontinuierlichen Stimmenverluste des ANC aufzuhalten, muss er in seiner von Korruption tief durchdrungenen Partei aufräumen, ohne intern die Unterstützung zu verlieren.

Eine Ahnung davon, mit welcher Selbstverständlichkeit Amtsträger in Südafrika politischen Einfluss bei der Vergabe staatlicher Mittel zur Selbstbereicherung nutzen, liefert ein am vergangenen Dienstag präsentierter Bericht der Sonderermittlungseinheit (Special Investigations Unit, SIU), die sich mit Aufträgen für die Beschaffung von medizinischer Schutzausrüstung und Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Coronapandemie auseinandersetzte. 5.467 Auftragsvergaben an 3.066 Unternehmen im Gesamtwert von über 14 Milliarden Rand (820 Millionen Euro) untersuchte die Einheit.

Von den 4.549 Aufträgen, zu denen die Ermittlungen bisher abgeschlossen werden konnten, stellten die Antikorruptionsermittler in 2.803 Fällen »Irregularitäten« fest. In wie vielen Fällen dahinter fehlerhaftes Agieren – also Inkompetenz – und in wie vielen kriminell korrupte Motive standen, ist noch nicht geklärt. Erwiesen ist jedoch, dass Dienstleistungen und medizinische Güter in der Regel zu deutlich überteuerten Preisen von Firmen bezogen wurden, die mit ähnlichen Produkten und Expertisen weder zuvor noch danach zu tun hatten. Diese Geschäftemacher agierten als Mittelsmänner, die sich in der Pandemie eine goldene Nase verdienten. In der Regel konnten sie das nur, weil sie die nötigen politischen Kontakte hatten.

Ramaphosa ist zugute zu halten, dass er den Bericht selbst zur Veröffentlichung freigab. Andererseits geschahen alle diese Fälle in seiner Amtszeit, und der parteiinterne Umgang mit den Skandalen macht wenig Hoffnung auf baldige Besserung. So warf die SIU beispielsweise Bandile Masuku, zu Beginn der Pandemie Gesundheitsminister in Südafrikas Hauptstadtprovinz Gauteng, vor, bei der Vergabe von Aufträgen für medizinische Schutzausrüstung an die Firma eines engen Freundes Vorschriften verletzt zu haben. Da besagter enger Freund der Ehegatte der damaligen Sprecherin von Präsident Ramaphosa, Khusela Diko, war, hatte der Fall für einigen Aufruhr gesorgt. Die Nationale Disziplinarkommission des ANC sah im Handeln der beiden jedoch kein »unethisches« Verhalten und hob ihre vorläufige Suspendierung wieder auf.

Korruption wird in Südafrika oft als Relikt der Ära von Expräsident Jacob Zuma (2009 bis 2018) gesehen, Ramaphosa medial als Aufräumer dargestellt. Doch der aktuelle Staatschef erweist sich in zunehmendem Maße als zahnlos. Er kann es sich nicht leisten, entschieden gegen korrupte Amtsträger aus seinem Lager vorzugehen, weil er sonst riskiert, die Mehrheit innerhalb der Partei zu verlieren. Zumal der kaltgestellte Flügel der alten Zuma-Fraktion längst zum Gegenschlag ausholt. So wurde jüngst ein Audiomitschnitt aus einer Sitzung des Nationalen Exekutivrats des ANC durchgestochen, in dem Ramaphosa angeblich eingestand, dass im innerparteilichen Wahlkampf um den ANC-Vorsitz Staatsmittel verwendet worden seien. Ein inzwischen suspendierter Hinterbänkler aus der eigenen Partei brachte den Fall vor das parlamentarische Kontrollgremium, das Ramaphosa nun zunächst schriftlich befragen will. Kurz darauf wurde ein internes Dokument eines ökonomischen Beratungsgremiums des Präsidenten lanciert, in dem sich einige Mitglieder gegen die – von der Parteilinken geforderte – Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens aussprechen. Die Indiskretionen sollen Ramaphosa bloßstellen, sowohl öffentlich als auch parteiintern. Dass er sie nicht unterbinden kann, zeigt seine Machtlosigkeit. Eine wirkliche Erneuerung der Partei scheint so nahezu unmöglich.