Ruf nach Exitstrategie

Andreas Gebert/REUTERS Noch kein Ende in Sicht: Menschen warten auf ihre Impfung (München, 27.1.2022)

Auch am Wochenende erreichte die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner einen neuen Höchstwert. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gab den Wert am Sonntag morgen mit 1.156,8 an, am Vortag hatte der Wert bei 1.127,7 gelegen. Damit hält der steile Anstieg der Infektionszahlen an, der wegen der Verbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante des Virus vorhergesagt worden war. Experten gehen von einer weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind.

Trotz der hohen Infektionszahlen wurde am Wochenende der Ruf nach einer Exitstrategie bei den Coronamaßnahmen lauter. So sprach sich Bundesfinanzminister Christian Lindner im Spiegel (Sonntag) dafür aus, ein Konzept für schrittweise Öffnungen zu erarbeiten. Auch wenn die »Omikron-Welle« noch nicht überwunden sei, müsse schon jetzt konkret an einem solchen Plan gearbeitet werden. Einschränkungen ließen sich schnell beschließen, das Hochfahren benötige aber Vorbereitung. So bräuchten Bereiche wie die Messen oder die Veranstaltungsbranche diesen Vorlauf.

SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese sagte der Deutschen Presseagentur (dpa) am Sonntag, bei den Beratungen von Bund und Ländern sei richtigerweise eine notwendige Öffnungsperspektive bereits in Aussicht gestellt worden. Unionsfraktionsvize Sepp Müller (CDU) sagte der dpa, die »Omikron-Wand« werde in den nächsten 14 Tagen ihren Höchststand erreichen. Diese Zeit müssten alle Beteiligten nutzen, »um mit Augenmaß Öffnungsschritte zu skizzieren«. Hier erwarte er Vorschläge aus dem Expertenrat.

Wie in den vergangenen Wochen kam es in mehreren Städten erneut zu Protesten von Coronaleugnern und Impfgegnern. So demonstrierten laut dpa am Sonnabend in Frankfurt am Main bis zu 4.000 Menschen gegen die Coronamaßnahmen. In Leipzig stürmten Dutzende Menschen bei einem Protestmarsch von Maßnahmengegnern die Psychiatrie der Uniklinik, unter ihnen einige bekannte Neonazis, um einem Kessel der Polizei zu entkommen. Sie wurden auf dem Gelände festgesetzt. In Nürnberg kam es am Sonntag nicht zu der von Behörden befürchteten großen Demonstration. Statt der erwarteten 40.000 versammelten sich nur wenige tausend Demonstranten.