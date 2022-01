Für immer umarmt

Die Ausübung des klassischen Tanzes im Abendland beinhaltete von Anfang an Situationen der Verletzlichkeit und des Ausschlusses und hat negative Klischees über Männer erzeugt, die in dieser Disziplin ihren Lebensweg suchen. In der lateinamerikanischen Kultur sind die hegemonialen Vorstellungen darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein, oft entscheidend für die Wahrnehmung des Balletts als Kunst. Die in loser Folge an dieser Stelle erscheinende Serie »La Forma Masculina« des Fotografen Santiago Barreiro zeigt Männer, die daraus ausbrechen und sich dem Traum vom Tanzen und den damit einhergehenden Schwierigkeiten hingegeben haben.

Die Ergebnisse dieses Projekts sollen sich auf die Gesellschaft als Ganzes auswirken und zu mehr Toleranz und Respekt führen, aber vor allem diejenigen sensibilisieren, die außerhalb der Tanz- und Ballettwelt stehen. Sie sind es, die mit der untersuchten Realität nicht vertraut sind, die aber am meisten urteilen und Konflikte innerhalb des kollektiven Imaginären erzeugen. Es ist zu hoffen, dass dieses Projekt dazu beiträgt, diese Vorurteile abzubauen und sich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen.

Josué Gomez aus Kolumbien war erst fünf Jahre alt, als er den Tanz für sich entdeckte. Da seine Mutter niemanden hatte, der sich um das Kind kümmerte, nahm sie ihn zu einem der Folklorekurse mit, die sie besuchte. Von da an spürte Josué, dass die natürliche Bewegung des Körpers ihn für immer umarmte. Sofort und ohne zu fragen war ihm klar, dass er nichts anderes mehr tun wollte als tanzen.

Diese spontane Art und Weise, in der der kleine Josué über sein Leben entschied, gab seinen Eltern eine gewisse Sicherheit. Denn obwohl sie zugeben, dass sie mit einigen Überzeugungen brechen mussten, als sie akzeptierten, dass ihr Sohn Ballettänzer werden wollte, zweifelten sie nie an ihm und unterstützten ihn vom ersten Tag an. »Wir glauben an das, woran Josué glaubt, wir vertrauen ihm blind«, gestand mir der Vater mit Stolz und Entschlossenheit.