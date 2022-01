Frieren für Kiew?

REUTERS/Stine Jacobsen Montage eines Leitungsrohrs der Ostseepipeline Nord Stream 2 auf Verlegeschiff 2019

Die russischen Lieferungen von Energieträgern nach Westeuropa stehen immer mehr im Zentrum von Sanktionsdiskussionen. Nur, kann sich der von den USA kontrollierte Teil des Kontinents einen Verzicht auf solche Lieferungen leisten? Die EU-Kommission scheint nicht gewillt, sich dem Druck zu widersetzen. Statt dessen hat sie sich, ebenso wie Washington, auf die Suche nach potentiellen Ersatzlieferanten begeben. Einstweilen mit offenbar mäßigem Erfolg.

Großkunde BRD

Derzeit importiert die EU etwa 35 Prozent ihres Gasbedarfs aus Russland. In Deutschland liegt der Wert laut der Internationalen Energieagentur für 2020 sogar bei zwei Dritteln. Die BRD habe in jenem Jahr 55 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland importiert, bei einem Gesamtverbrauch von 87 Milliarden Kubikmeter. Am deutschen Gesamtenergieverbrauch beträgt Russlands Anteil laut einem Bericht von capital.de vom Freitag etwa 40 Prozent. Gleichzeitig ist Berlin mit Importen in dieser Größenordnung aber auch Moskaus größter Gaskunde in Europa.

Bisher hat man in Russland stets die Stabilität seiner Lieferungen hervorgehoben. Jetzt aber ändert sich der Ton. Anfang dieser Woche hat Nikolai Schurawljow, Vizesprecher des Föderationsrats, laut der Agentur TASS angedeutet, dass ein Abschalten Russlands vom internationalen Zahlungssystem SWIFT sofortige Konsequenzen für die Rohstofflieferungen haben werde: »Wir bekommen in diesem Fall keine Devisen; aber unsere Kunden werden auch keine Ware mehr bekommen.« Es wäre der voll entbrannte Wirtschaftskrieg, und die USA, die trotz überparteilichem Widerstand aus der deutschen Politszene an der Option eines Ausschlusses russischer Banken aus SWIFT festhalten, wissen das zweifellos.

Ausfälle ausgleichen

Deshalb hat Washington seit Jahresbeginn begonnen, die Möglichkeit alternativer Gaslieferungen zu sondieren, um eventuell ausfallende russische Lieferungen zu kompensieren. Der State-Department-Beamte Amos Hochstein, der sich in der Vergangenheit bereits als eifriger Nord-Stream-2-Gegner hervorgetan hatte, sprach nach Berichten von US-Medien mit Vertretern der heimischen Gaswirtschaft wie auch potentiellen Alternativlieferanten vor allem im Nahen Osten. Am kommenden Montag will Präsident Joseph Biden persönlich den Emir von Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, im Weißen Haus empfangen, um ihn zu höheren Lieferungen von Flüssiggas zu bewegen, wie aljazeera.com berichtete.

Das wäre die letzte Option für die USA, ihre Drohungen mit realen Ausgleichsmaßnahmen zu unterlegen. Denn im großen und ganzen sind Washingtons Aktivitäten vorgetäuscht und propagandistisch. In der heimischen Gasindustrie holte sich Hochstein offenbar Abfuhren, und die Regierung habe, heißt es, die Branche auch nicht aufgefordert, ihre Förderung zu erhöhen. Die Agentur Reuters zitierte schon Mitte Januar zwei »Quellen aus der Branche« mit der übereinstimmenden Aussage, im Moment seien Erhöhungen der Förderung nicht möglich. Das Gasangebot sei weltweit ohnehin gerade knapp. Gleichwohl gaben sich US-Regierungsvertreter laut dem britischen Guardian vom 25. Januar zuversichtlich, dass die EU einen Wegfall der russischen Lieferungen »ohne größere Ausfälle« verkraften würde. Das heißt: Dass Ausfälle unvermeidlich seien, nimmt Washington billigend in Kauf.

Führung beanspruchen

Denn es geht um die Übernahme der Kontrolle über die Gasversorgung Europas durch die USA. Dem Bericht zufolge plant man dort, in diesem Jahr zum größten Exporteur von Flüssiggas (LNG) weltweit zu werden, und die aktuell hohen Gaspreise begünstigen diesen Versuch. Sie sind unter anderem deshalb so hoch, weil Russlands Gasprom-Konzern aktuell nur noch soviel liefert, wie aus langfristigen Verträgen hervorgeht. Das ist ein Versuch, die EU-Strategie zu kontern, Gasimporte über den schwankungsanfälligen Spotmarkt abzuwickeln, und die aus russischer Sicht wünschenswerte langfristige Preisstabilität wieder zu erreichen.

Das hohe Preisniveau hat für Russland auch eine ökonomische Kehrseite: Die Preisdifferenz zu Flüssiggasimporten aus den USA, die bisher das eigene Pipelinegas fast konkurrenzlos machte, schwindet. Die Folge ist, dass die USA jetzt schon ihre LNG-Exporte nach Europa steigern konnten. Im Dezember waren 95 Flüssiggastanker aus den USA unterwegs, die Exportmenge lag laut Washington Post um ein Drittel höher als im gleichen Quartal 2020. Mit anderen Worten: Mit den Sanktionsdrohungen schießen die USA den EU-Markt sturmreif für ihr eigenes Geschäft. Und das verborgen hinter einer Nebelwand von Solidaritätsrhetorik gegenüber der Ukraine. Die New York Times verglich am Dienstag die jetzige US-Suche nach Ersatzgas für das »notleidende Europa« mit der Berliner Luftbrücke von 1948/49. Was ihr Autor natürlich verschwieg: auch die war vom Westen provoziert gewesen – durch die einseitige Währungsreform in den deutschen Westzonen am 20. Juni 1948