Tobi Adepoju/imago images/Shengolpixs Gemeinsames Schauen: »An sich gerne, aber gerade Schichtarbeit«

Am schönsten war der Flickflack. Hervé Koffi, der Keeper von Burkina Faso, führte ihn gleich fünffach aus, nachdem sein Team vergangenen Sonntag im Achtelfinale des Afrikacups den insgesamt 18. Elfmeter zum 7:6 gegen Gabun verwandelt hatte. Stürmerstar Bertrand Traoré hatte in der 28. Minute das 1:0 besorgt, bevor Gabun in der 92. Minute noch ausglich. Auf die Burkiner wartet Tunesien im Viertelfinale, das sich im Anschluss mit 1:0 gegen die favorisierten »Super Eagles« aus Nigeria durchsetzte.

Tags darauf wurde der 33. Afrikacup von einer Massenpanik überschattet, die offiziell acht Tote und 38 Verletzte forderte. Vor dem Achtelfinale von Gastgeber Kamerun gegen die Komoren versuchten in der Hauptstadt Jaunde Tausende ohne Tickets ins Stade d’Olembé zu gelangen. Patrice Motsepe, Präsident der afrikanischen Fußballkonföderation CAF, forderte einen offiziellen Bericht bis zu diesem Freitag. Vor dem letzten Afrikacup 2019 hatte die FIFA Kamerun das Turnier wegen unsicherer Stadien entzogen.

Der Ball rollte weiter, Kamerun zog am Montag nach einem 2:1-Sieg über die Komoren ins Viertelfinale ein. Für die Komoren war schon die Turnierteilnahme an sich eine Sensation. Trainer Amir Abdou hatte die unteren französischen Ligen nach komorischstämmigen Spielern durchforstet und eine Elf zusammengestellt. Die »Quastenflosser« kamen als viertbester Dritter der Gruppenphase weiter. Gegen Kamerun musste nun mit Chaker Alhadhur ein Feldspieler in den Kasten – man war coronabedingt arg gebeutelt.

Seit dem 9. Januar läuft der Afrikacup. Nur, wo guckst du das, wenn nichts frei übertragen wird? »Im Netz, ich schick’ dir ’nen Link«, so ein ägyptischstämmiger Mitspieler beim Montagstraining, »Kommentare auf Arabisch.« Als nächstes Anruf beim alten Nachbarn aus Kamerun, weiland 2002 hatten wir zusammen den Turniersieg der Löwen (3:2 i. E. gegen Senegal) verfolgt. »An sich gerne, aber gerade Schichtarbeit.« Die nächste Anfrage gilt dem Redaktionsbüro Jansen. Der Kölner Olaf Jansen verfasste die Fibel zum Turnier: »Geschichte und Geschichten vom größten Fußballfest des afrikanischen Kontinents«, so der Untertitel, schöner Abriss, schöne Anekdoten. Gemeinsam gucken hat leider nicht hingehauen.

Vorläufig mussten Kurzmitschnitte reichen: Tore, Jubel, Videobeweise. Also rein ins »Liverpool-Duell«: Sadio Mané (Senegal) gegen Naby Keita (Guinea), Vorrundenspiel, ein 0:0 der besseren Sorte. Gegen Simbabwe besorgte Mané in der 98. Minute den Lucky Punch für die »Teranga-Löwen«, das eine Tor reichte nach einem 0:0 gegen Malawi fürs Achtelfinale. Dort war es wieder Mané, der die Kugel zum 1:0 gegen Kap Verde unter die Latte setzte. Als die »Blue Sharks« nach zwei umstrittenen roten Kartons dezimiert waren, machte Bamba Dieng in der 93. Minute mit dem 2:0 den Sack zu. Derweil schlampte Guinea im Achtelfinale gegen Überraschungssieger Gambia – Musa Barrow (71.) hielt die »Scorpions« mit einem Linksschuss zum 1:0 im Turnier. Unterdessen setzte sich bei Marokko gegen Malawi (2:1) der Favorit durch. Zwar legten die »Flammen« mit einem 40-Meter-Schuss von Gabadinho Mhango vor, doch stellten die »Atlaslöwen« rechtzeitig die Ordnung wieder her: Nach dem 1:1 zirkelte Superstar Achraf Hakimi in der 70. Minute einen Freistoß aus 25 Metern rechts in den Knick.

Mittwoch abend dann doch noch online zwei Liveübertragung aufgetan und jeweils beim Stand von 0:0 in die Verlängerung eingeblendet. Die Elfenbeinküste und Ägypten mit offenem Visier: Die Ivorer waren nah dran, doch nach 120 torlosen Minuten war es an Mo Salah, das Land der Pharaonen mit dem fünften Elfer ins Glück zu schießen. Am späten Abend mussten die als Geheimfavorit gehandelten »Adler« aus Mali gegen Äquatorialguinea die Segel streichen (5:6 i. E.). Die Verlängerung ein bedauerlicher Kick. Sehenswert danach: der Patenka-Elfer – ja, das sind die gelupften – von Carlos Akapo.

Nachzutragen ist: Mit Algerien schied mal wieder ein Titelverteidiger sang- und klanglos aus. Um so schmerzhafter, als mit den »Wüstenfüchsen« für immer die antikoloniale Geschichte verbunden ist: Ab 1958 agierte die Auswahl vier Jahre lang als kickendes Bein der Befreiungsbewegung FLN, bevor sie zur offiziellen algerischen Elf wurde.

Und das heutige europäische Gebaren? In den Mutterländern des Kolonialismus ist man aufgebracht, Spieler abstellen zu müssen. Während Regionalligist Rot-Weiß Koblenz bei anhaltender Winterpause die Freistellung des gambischen Torwarts Baboucarr Gaye verwinden kann, zeigte sich Liverpool-Trainer Jürgen Klopp not amused wegen dieses »kleinen Turniers«. Den Kontinent zu beleidigen habe er »nicht so gemeint«, sollte er sich entschuldigen.

Nun gilt es für die »Étalons« (Hengste) aus Burkina Faso, dessen antikoloniale Geschichte und würdiger Name (»Land der aufrichtigen Menschen«) eng mit dem 1987 ermordeten Präsidenten Thomas Sankara verbunden sind, die Fahne hochzuhalten. Also los, Hervé, mach uns noch einmal den Flickflack.