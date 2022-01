Nachschlag: Künstliches Echt

Gonzales Photo/imago images Künstliches Echt: Grimes in Action

Technischer Fortschritt macht Kladderadatsch antik: Dem Ritter seine Rüstung schmilzt, wenn das Laserschwert drauftrifft. Kann man also leichteren Gepäcks unterwegs sein und Spielchen spielen. Aber Vorsicht, Altes ist rachsüchtig! Das ist die Botschaft von Grimes’ Musikvideo zu »Player of Games«. Die Visualisierung zum neuen Song »Shinigami Eyes« erstickt in Leichtigkeit. Das Versprechen, überkommene Exoskelette abzulegen und die Menschenphysis gleich hinterher, gerät zum Verbrechen: Grimes thront auf erstarrten Frauenkörpern: »Are You Ready to Die? / Got My Shinigami Eyes / Everything is Fine / Got My Shinigami Eyes On You«. Alle Green Screens dieser Welt mussten herhalten. Autotune. Ein Beat für den Topmodel-Runway. Sailor Moon war nur die Beta-Version, das hier ist künstliches Echt. Am Ende steht die Digitalisierung der Welt mit japanischen – na ja, japanklischeekitschigen – Mitteln. Shinigami ist der Gott des Todeswunschs. Das Imperium schlägt zurück. (km)