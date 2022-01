Abschöpfung der Engagementpotentiale

Hans Lucas/imago images Der Wunsch nach Verbundenheit und Solidarität: Eine Näherin fertigt ehrenamtlich Blusen (Puteaux, Frankreich, 11.5.2020)

Dass es sich beim »zivil- oder bürgerschaftlichen Engagement«, dem begrifflichen Nachfolger des Ehrenamts, um bürgerliche Ideologie handelt, scheint für eine nichtreformistische Linke selbstverständlich. Weil die darunter zusammengefassten freiwilligen, unentgeltlichen und gemeinwohlorientierten Aktivitäten im öffentlichen Raum – so die offizielle Definition – zur Erhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung beitragen, erübrigt sich jede weitere Analyse. Kapitalismus ist eine per se instabile, weil immanent krisenhafte Veranstaltung, die zur Aufrechterhaltung der beständigen Zufuhr von »externen« Ressourcen aus nichtökonomischen Teilbereichen der Gesellschaft bedarf: Sozialstaat, Familie, Zivil- oder Bürgergesellschaft.

Die Erkenntnis, dass kapitalistische Gesellschaften notwendig auf marktfremde Elemente angewiesen sind, brachte die westdeutsche Neue Linke in den 1970ern dazu, sich einerseits dem (Sozial-)Staat und andererseits den (Haus-)Frauen zuzuwenden. Wenn sich der Kapitalismus – so die Lehre aus den gescheiterten Fabrikinterventionen linker Studentengruppen – nicht innerhalb der Sphäre der (Waren-)Produktion überwinden lässt, dann vielleicht im Bereich der Reproduktion. Infolge der Konjunktur von materialistischer Staatskritik und Feminismus geriet der Beitrag freiwilliger Vereinigungen zur Erhaltung des Status Quo aus dem Blick. Mehr noch: Die Praxis kollektiver Selbstorganisation galt im linksalternativen Milieu der 1970er und 80er als das Mittel auf dem Weg einer schrittweisen Systemtransformation. Die Vernachlässigung der systemstabilisierenden Funktion von Aktivitäten jenseits von Markt und Staat führte dazu, dass die Thematik – bis heute – affirmativ behandelt wird. Bis auf wenige Ausnahmen besteht das Ziel der universitären Zivilgesellschaftsforschung in Engagementförderung. Zumeist geht es darum, wie durch das Aufzeigen von Defiziten bislang noch »brachliegende Engagementpotentiale aktiviert« werden können.

Im Unterschied zum Mainstream betrachten Silke van Dyk und Tine Hauber das freiwillige Engagement konsequent als eine Form unbezahlter Arbeit. Derart von ihrer gemeinwohldienlichen Rhetorik entkleidet, offenbart sich das ganze Ausmaß der »Freiwilligenarbeit« für die Daseinsvorsorge. Zwar sei nichtentlohnte Arbeit von jeher Bestandteil des Kapitalismus gewesen, so van Dyk/Haubner. Jedoch lasse sich aktuell eine neue Qualität bei der Indienstnahme von Gemeinschaft und Gemeinsinn für die soziale Reproduktion feststellen: Die Tendenz der »Verzivilgesellschaftung der sozialen Frage« und die politisch vorangetriebene »Verknüpfung von nicht regulär entlohnter Arbeit und Gemeinschaftspolitik« rechtfertigten es, von einer neuen Phase des Kapitalismus zu sprechen. Der sich gegenwärtig formierende »Community-Kapitalismus« unterscheidet sich vom vorangegangenen Neoliberalismus dadurch, dass er »vom jahrelang gepredigten sowie politisch exerzierten radikalen Individualismus« Abstand nimmt und »die Suche nach gemeinschaftsförmigen Krisenlösungen und gemeinschaftsbasierter Solidarität« vorantreibt. Van Dyk/Hauber führen die Entwicklungen auf drei Dynamiken zurück: erstens die Krise der sozialen Reproduktion (Care-Krise), zweitens eine Legitimations- und Hegemoniekrise und drittens die Digitalisierung. Der Community-Kapitalismus zeichnet sich nun dadurch aus, diese Dynamiken miteinander zu verbinden: Die Mobilisierung der Freiwilligenarbeit stellt die Lösung der Care-Krise in Aussicht, die Gemeinschaftssemantik reagiert auf den Wunsch nach Verbundenheit und Solidarität, und die Nutzung digitaler Plattformen stellt die Infrastruktur zur »posttraditionalen« Vergemeinschaftung außerhalb des sozialen Nahbereichs.

Empirisch belegt werden die von van Dyk/Hauber aufgezeigten Tendenzen entlang der Mobilisierung informeller Pflegepotentiale oder anhand von Beispielen aus der Nachbarschaftshilfe. Doch sind es weniger die Verweise auf die zahlreichen Studien, z. B. zur Veränderung der Sorge-Arbeit oder der Betreuungssituation in Kitas und Schulen, worauf sich der Erkenntnisgewinn des Buchs begründet. Entscheidend sind vielmehr die konzeptionellen und begrifflichen Überlegungen, die zivilgesellschaftliches Engagement als konstitutive Komponente eines nationalstaatlich verwalteten Kapitalismus sichtbar machen. Dieser Zugriff ermöglicht die Revision vermeintlich gesellschaftstransformativer Ansätze, wie sie auch im linken Spektrum vertreten werden: etwa das Konzept der Commons oder die Theorie des Konvivialismus.

Weite Teile des Buches bestehen in der Analyse, Korrektur und Zurückweisung dementsprechender Theorien, was die Lektüre einigermaßen voraussetzungsreich macht. Dafür bekommt man konkret vorgeführt, wie Ideologiekritik funktioniert: Kritisiert wird der Alltagsverstand in seiner verwissenschaftlichten Form.

Nichts anderes verfolgte Marx mit seiner Kritik der Politischen Ökonomie, die die tagtägliche ökonomische Praxis entlang der falschen Vorstellungen seiner wissenschaftlichen Apologeten kritisierte. Und wie Marx geht es auch den Autorinnen nicht darum, hinter die Fortschritte der bürgerlichen Gesellschaft zurückzufallen, wenn sie auf den strukturkonservativen Charakter zivilgesellschaftlicher Aktivitäten im Kapitalismus hinweisen. Denn schließlich ist kollektive Selbstorganisation nicht per se mit Ausbeutung und Herrschaftsstabilisierung gleichzusetzen. Problematisch wird sie erst durch die Integration in eine kapitalistischen Gesellschaftsformation. Dementsprechend geht es van Dyk/Haubner auch nicht um die Auflösung zivilgesellschaftlicher Strukturen, als vielmehr um ein »Insourcing der Zivilgesellschaft in die öffentlichen Strukturen« – ihre Variante der Marxschen »Rücknahme des Staates in die Gesellschaft«. Eben darin unterscheiden sie sich vom Mainstream der Forschung, dem es lediglich um ein neues Ausbalancieren der Kräfte von Staat, Markt und Zivilgesellschaft geht.