Illegale Praktiken

Lev Radin/imago images/Pacific Press Agency Feindbild Gewerkschaft: Das Amazon-Management arbeitete eine Strategie gegen organisierte Beschäftigte aus

Die Geschäftspraktiken von Amazon rufen seit Jahren Protest hervor. Nun sehen sich staatliche Stellen in den USA genötigt, genauer hinzusehen. Wie der Nationale Ausschuss für Arbeitsbeziehungen – US National Labor Relations Board (NLRB) – letzten Sonnabend mitteilte, sei die Entlassung des Gewerkschaftsaktivisten Daequan Smith letztes Jahr im Oktober illegal gewesen. Smith hatte in einem Amazon-Werk unter Kollegen für die Amazon Labor Union (ALU) geworben. Deshalb von einem Vorgesetzten zunächst eingeschüchtert und kurz darauf entlassen, ist Smith seither obdachlos. Um gegen die gewerkschaftsfeindlichen Aktionen und die Kündigung von Daequan Smith zu protestieren, legten am 22. Dezember Gewerkschaftsmitglieder und Beschäftigte in vier Amazon-Werken die Arbeit nieder.

Das NLRB will nun in verschiedenen Punkten Klagen gegen den Konzern prüfen, wie eine Sprecherin der Institution laut Bloomberg am 21. Januar mitteilte. So wurde etwa ein Aktivist der Handelsgewerkschaft »Retail, Wholesale and Department Store Union« (RWDSU) in Bessemer in Alabama von einem Vorgesetzten gewarnt, nicht mit Kollegen über die Gewerkschaft zu reden. Am Dienstag zitierte die New York Post aus einem Memo, das Amazon an einen Arbeiter verschickt hatte. Darin wurde ihm verboten, mit anderen Kollegen während der Arbeitszeit über die Gewerkschaft zu sprechen. Das NLRB sprach von Überwachung und nannte den Vorfall illegal. Dabei hatte Amazon der Behörde erst im Dezember im Rahmen einer Einigung zugesichert, das Recht der Arbeiter zu respektieren, sich gewerkschaftlich zu organisieren.

Eine Abstimmung unter Amazon-Arbeitern in Bessemer letztes Jahr im April fiel gegen den Beitritt zur RWDSU aus. Die Gewerkschaft und das NLRB sprachen von einer drastischen Einschüchterungs- und Desinformationskampagne des Konzerns und beraumten eine neue Abstimmung in dem Werk für Anfang Februar an, wie das Magazin Jacobin letzte Woche berichtete. Ob dieser Versuch erfolgreich sein wird, ist ungewiss. Arbeitskämpfe und Abstimmungen in Amazon-Werken sind schon deswegen sehr schwierig, weil die Fluktuation unter den Arbeitskräften sehr hoch ist. Im Warenhaus in Bessemer beispielsweise ist die Hälfte der 6.143 Beschäftigten seit der gescheiterten Wahl neu, wie die New York Post am Dienstag berichtete.

Im April 2020 wurde der Amazon-Arbeiter Christian Smalls gefeuert, nachdem er, aufgrund mangelnder Coronamaßnahmen des Konzerns, eine Arbeitsniederlegung in Staten Island organisiert hatte. Der Konzern behauptete, die protestierenden Arbeiter hätten gegen Quarantänemaßnahmen verstoßen. Wie aus internen Mitschriften hervorgeht, an die Vice News gelangt war, haben die obersten Etagen des Managements in einer Sitzung, an der auch der Vorstandsvorsitzende Jeffrey Bezos teilnahm, eine ausgeklügelte Antigewerkschaftskampagne vorbereitet, die Smalls öffentlich diffamieren und die ALU verunglimpfen sollte.

Wie die ALU mitteilte, kam es in dem Amazon-Lager JFK 8 in Staten Island zu rund 600 Fälle von Covid-Infektionen unter Arbeitern. Die Konzernleitung hatte Maßnahmen wie Schnelltests und Mindestabstände zwischen Beschäftigten Anfang Januar beendet. Die Lohnfortzahlung im Falle einer Infizierung mit Covid-19 wurde auf eine Woche reduziert. Gefahrenzulagen für Überstunden und Schichtdienste wurden ausgesetzt.

Am 10. Dezember letzten Jahres hatte Amazon Arbeiter in Edwardsville im US-Bundesstaat Illinois gezwungen, während eines Tornados zu arbeiten. Dabei wurden über 50 Arbeiter in einem Lagerhaus unter einer einstürzenden Decke begraben – sechs kamen ums Leben. Einer von ihnen hatte seiner Partnerin kurz vorher per SMS mitgeteilt, dass das Management die Arbeiter am Verlassen des Werks hindere, wie Vice News am 15. Dezember berichtete. Zahlreiche Amazon-Arbeiter erzählten, dass sie letztes Jahr während Tornados und Flutkatastrophen gezwungen wurden, zur Arbeit zu erscheinen.

Am Mittwoch hat die ALU einen kleinen Erfolg erzielt. Unter den Arbeitern im Amazon-Lager in Staten Island erreichte sie das nötige Quorum für die Abstimmung über eine Gewerkschaftsgründung im Betrieb. Die Gewerkschaft fordert in einer Petition Wahlen zu Gewerkschaftsgründungen in vier Amazon-Einrichtungen in Staten Island und im Bundesstaat New York. Bevor die Abstimmung erfolgen kann, müssen Gewerkschaften mit Amazon und der NLRB Verfahrensregeln klären. Dazu ist eine Anhörung am 16. Februar anberaumt.