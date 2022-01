Cyberattacke auf Belarus

AP Photo Der Onlineticketverkauf der belarussischen Bahn ist derzeit außer Betrieb: Bahnhof in Minsk (28.5.2021)

Eine Hackergruppe namens »Belarussische Cyberpartisanen« hat nach eigenen Angaben große Teile des IT-Netzes der belarussischen Eisenbahn lahmgelegt. In einer am Montag auf Twitter in englischer Sprache veröffentlichten Mitteilung erklärte die Gruppe, man habe eine größere Zahl von Servern und Workstations angegriffen und chiffriert. Die Daten würden wieder freigegeben, sobald das »Regime« des »Terroristen Lukaschenko« 50 politische Gefangene freilasse und aufhöre, russische Truppen »auf unsere Erde« zu lassen. Angeblich haben die Angreifer die Sicherheitssysteme bewusst nicht angegriffen, um Unfälle zu vermeiden.

Es fällt auf, dass alle Informationen über den Vorfall auf sogenannten oppositionellen oder unmittelbar westlich betriebenen Seiten veröffentlicht werden. Auf »offiziellen« russischen Seiten wird das Thema nicht erwähnt. Trotzdem scheint es sich nicht um einen direkten Fake zu halten. Der Onlineticketverkauf der belarussischen Bahn ist tatsächlich seit Montag außer Betrieb – wie es auf der Seite hieß, aus »technischen Gründen«.

Wie im Sommer 2021 die US-Tageszeitung Washington Post schrieb, besteht die Gruppe »Belarussische Cyberpartisanen« aus etwa 15 Leuten, die das Land nach der Präsidentenwahl 2020 verlassen haben. Angeblich sollen die Mitglieder der Gruppe Autodidakten sein. Allerdings hatte Belarus bis zum weitgehenden Exodus der in dieser Branche Tätigen nach der Präsidentenwahl eine hochentwickelte IT-Industrie, so dass es an Know-how nicht fehlen dürfte. Nicht ausgeschlossen ist, dass die Gruppe in Polen tätig ist, denn die ersten Informationen über die Aktion brachte der dort angesiedelte TV-Sender Belsat. Der sendete auch ein Interview mit einem angeblichen Vertreter der »Cyberpartisanen«, worin dieser mit weiteren Angriffen drohte und behauptete, die Wiederherstellung der Server werde die belarussische Seite Wochen kosten. Die Gruppe war 2021 von einem Minsker Gericht für »extremistisch« erklärt worden, nachdem die »Cyberpartisanen« personenbezogene Daten belarussischer Polizisten ins Netz gestellt hatten.

Ob die »Cyberpartisanen« unmittelbar von irgendeinem westlichen Geheimdienst angeleitet oder finanziert werden, ist einstweilen nur spekulativ zu betrachten. Auf jeden Fall aber passt ihre Aktion in die Strategie von Drohungen, mit denen die USA auf das für den Februar angekündigte gemeinsame Manöver russischer und belarussischer Truppen in Belarus reagiert haben. Vertreter des State Department haben Präsident Alexander Lukaschenko in ultimativer Form aufgefordert, an dem Neutralitätsgebot für den Kurs des Landes festzuhalten, und für den Fall eines engeren Bündnisses mit Moskau mit weiteren Sanktionen und indirekt mit dem Sturz des Präsidenten gedroht.

Washington befürchtet, dass eine Präsenz russischer Truppen in Belarus einen als geplant unterstellten Angriff auf die Ukraine erleichtern könnte. Bisher hat Lukaschenko russisches Drängen auf die Einrichtung ständiger Militärstützpunkte in Belarus abgewehrt. Das Muster, das sich in letzter Zeit abzeichnet, deutet eher darauf hin, dass Moskau die rotierende Stationierungsstrategie der NATO in Osteuropa zu kopieren sucht und ständig irgendwelche, im einzelnen aber wechselnde Einheiten in Belarus stationiert.