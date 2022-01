Weltweites Gedenken

Danny Lawson/PA Wire/dpa

Am 77. Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers ­Auschwitz durch die Rote Armee wurde in zahlreichen Ländern an die Massenverbrechen des deutschen Faschismus und insbesondere an die Ermordung von mehr als sechs Millionen jüdischen Menschen erinnert. Im Kapitelsaal der Kathedrale im britischen York wurden Kerzen entzündet, die in Form eines Davidsterns angeordnet waren. Auch auf dem Gelände des einstigen Vernichtungslagers Auschwitz fand eine Gedenkveranstaltung statt, an der pandemiebedingt nur wenige Menschen teilnahmen. (dpa/jW)