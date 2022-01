Mindestlohn soll am 1. Oktober auf 12 Euro steigen

Britta Pedersen/dpa Will Heil über die gespaltene Gesellschaft bringen: Arbeitsminister Hubertus Heil

Berlin. Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland soll zum 1. Oktober auf zwölf Euro steigen. 6,2 Millionen Beschäftigte sollen davon profitieren, wie aus einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Referentenentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hervorgeht. Damit will Heil ein Kernversprechen von Kanzler Olaf Scholz (SPD) umsetzen. Gleichzeitig heißt es in dem Gesetzentwurf: »Über künftige Anpassungen der Höhe des Mindestlohns entscheidet weiterhin die Mindestlohnkommission.« Derzeit liegt die Lohnuntergrenze bei 9,82 Euro je Stunde. (dpa/jW)