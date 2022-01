Öffentliche Banken: Keine Tarifeinigung

(c) dpa-Zentralbild Im vergangenen Jahr hatten Beschäftigte der öffentlichen Banken in Tarifauseinandersetzungen bereits streiken müssen

Frankfurt am Main. Auch ein Verhandlungsmarathon hat in der fünften Tarifrunde für die Landes- und Förderbanken sowie mehrere Sparkassen keinen Durchbruch gebracht. Unternehmen und Gewerkschaften wollen ihre Gespräche aber fortsetzen, wie beide Seiten am Freitag versicherten. »Die von der Arbeitgeberseite angebotenen drei Prozent sehen nur auf den ersten Blick gut aus. Sie führen durch die lange Laufzeit von 36 Monaten zu einem deutlichen Kaufkraftverlust«, begründete Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck die Ablehnung. (dpa/jW)