Man befasst sich später damit

Frankfurt am Main. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer (CSU) hat sein Amt als Vizepräsident im Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) zurückgegeben. Das teilte der Verband am Mittwoch mit. Mayer (48) war auf der Mitgliederversammlung am 4. Dezember ins Präsidium gewählt worden, hätte aber nach dem Ende seiner Aufgabe als parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium eine zwölfmonatige Karenzzeit abwarten müssen, ehe er das Ehrenamt im DOSB antreten darf. Das DOSB-Präsidium »wird sich mit den Konsequenzen« des Rückzuges »auf seiner nächsten regulären Sitzung im März befassen«, hieß es in der Stellungnahme des Sportdachverbandes. (sid/jW)