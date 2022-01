Bild unter einer Million

Christoph Soeder/dpa Historisch: Bild ist im vierten Quartal 2021 um 5,8 Prozent auf 971.000 verkaufte Exemplare abgerutscht

Es ist soweit: Bild hat im vierten Quartal 2021 erstmals seit 1953 weniger als eine Million Exemplare am Kiosk oder im Abonnement verkauft. Vor 25 Jahren waren es noch fünf Millionen gewesen. Zwar muss man den Niedergang dieses Druckerzeugnisses nicht bedauern, aber er widerspiegelt den generellen Schwund bei gedruckten Zeitungen. Und das ist eine unerfreuliche Entwicklung.

Die Zahlen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern (IVW) sprechen eine deutliche Sprache: Im vierten Quartal 2021 sind im Durchschnitt 13,5 Millionen Tageszeitungen vertrieben worden; ein Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 3,4 Prozent. Ein Teil davon wurde gratis oder verbilligt abgegeben. Zählt man nur die Abo- und Kioskverkäufe zusammen, dann hat der Rückgang 4,3 Prozent auf 12,2 Millionen betragen. Davon waren acht Prozent digitale Ausgaben der Zeitungen (E-Papers). Zieht man die auch noch ab, dann ist binnen zwölf Monaten die Zahl der im Abonnement oder am Kiosk verkauften gedruckten Tageszeitungen um 5,8 Prozent auf 11,7 Millionen gesunken.

Diese Entwicklung ist nichts Neues, die Auflagen bröckeln seit dreißig Jahren. Zwischen 1991 und 2021 ist die durchschnittliche verkaufte Gesamtauflage von 27,3 auf 13,6 Millionen geschrumpft. Zeitung ist allerdings nicht gleich Zeitung, die Auflagen entwickeln sich unterschiedlich. Das gilt für die regionalen ebenso wie für die überregionalen Titel – einschließlich der Wochen- und Sonntagszeitungen. Die stärksten Verluste hat im vierten Quartal 2021 der Springer-Verlag hinnehmen müssen. Bild ist um 5,8 Prozent auf 971.000 Stück abgerutscht, die Welt hat 2,4 Prozent verloren und liegt bei 40.700.

Die Verluste der anderen großen Überregionalen waren weniger dramatisch: Süddeutsche Zeitung minus 1,4 Prozent, FAZ minus 0,9 Prozent, Handelsblatt minus 0,8 Prozent. Die Printverluste waren jeweils deutlich höher, die Digitalabos haben die Bilanz verbessert. Ähnlich bei den Wochentiteln: Bild am Sonntag setzte 1,5 Prozent weniger ab als 2020, die FASZ 1,1 Prozent, von der Welt am Sonntag gibt es keine Meldung. Die Zeit steigerte sich um sensationelle 10,2 Prozent. Alle Zahlen betreffen den Verkauf am Kiosk und im Abonnement, jeweils einschließlich E-Papers.

Aber es gibt ja Hoffnung, zumindest verbreitet der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) solche. Anfang des vergangenen Jahres hat er seine Voraussage bekräftigt, dass von 2025 an die Digitalerlöse der Zeitungsverlage deren Verluste im Printbereich ausgleichen werden.

Momentan sieht es nicht danach aus. Die Pressehäuser erzielen digitale Erlöse mit E-Papers und mit Gebühren für die Nutzung der Onlineportale (Bezahlschranke). Die elektronischen Ausgaben sind im Abonnement deutlich billiger als die gedruckten Zeitungen, auf den Portalen wiederum ist meist nur ein Teil der Beiträge kostenpflichtig. Wieviel damit verdient wird und ob die Angebote profitabel sind, verraten die Verlage nicht.

Es gibt aber Hinweise von außen. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers und der Branchendienst PV Digest haben geschätzt, dass die Zeitungsverlage 2021 rund 6,8 Milliarden Euro mit Vertrieb und Werbung eingenommen haben. Davon sind knapp 13 Prozent auf digitale Angebote aller Art entfallen. Im Vertrieb allein haben sie 4,5 Milliarden Euro kassiert, davon 382 Millionen (6,8 Prozent) mit E-Paper-Abos und 153 Millionen (3,4 Prozent) mit Bezahlschranken. Kein berauschendes Ergebnis.

In die gleiche Richtung deutet ein Dokument, aus dem die Zeitschrift Kress Pro zitiert hat. Als der Springer-Verlag sich 2020 von der Börse verabschiedete, hatte er im Vorfeld eine interne Analyse durch die Beratungsfirma EY erstellen lassen. Deren Autoren stützten sich auf Planzahlen des Managements für 2019 bis 2024. Im Hinblick auf die Perspektiven der Printmedien schrieben sie: »Die Entwicklung der dazugehörigen digitalen Angebote ist positiv, jedoch erwartet das Management auch langfristig nicht, dass die Rückgänge im gleichen Umfang durch das Digitalgeschäft der Marken kompensiert werden können.«

Die vom BDZV formulierte Hoffnung, die Zeitungsverlage könnten ihr Erlösmodell in wenigen Jahren von Print zum Digitalen verschieben, ist gewagt. Bis auf weiteres bleibt die gedruckte Ausgabe die Grundlage des Geschäfts. Was das für die Zukunft des Mediums Zeitung bedeutet, ist offen.