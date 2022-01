Banksy kommt

Die geplante Ausstellung des Street-Art-Künstlers Banksy darf nun doch in Erfurt stattfinden. Die Stadt habe der Schau »The Mystery of Banksy – A Genius Mind« grünes Licht gegeben, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Damit könnten die rund 150 Reproduktionen von Drucken, Fotos, Skulpturen, Graffiti und Videoinstallationen des international agierenden Künstlers wie geplant von Donnerstag (27. Januar) an bis zum 1. Mai gezeigt werden. Die Vernissage werde auf den 7. März verschoben. Für Irritationen hatte in den vergangenen Tagen die Auslegung der Thüringer Coronaregelungen durch die Stadtverwaltung Erfurt gesorgt. Der Ausstellungsort ist ein privat geführtes Veranstaltungszentrum in einem ehemaligen Heizkraftwerk. Die Stadt hatte sich deshalb zunächst auf einen Paragraphen der Coronaverordnung berufen, der Volksfeste und Messen untersagt. Nun wurde die Schau nach Rücksprache mit dem Land als kulturelle Veranstaltung gewertet, mit Zutritt für gegen Covid-19 Geimpfte und Genesene (2G). Der Besuch ist nur mit FFP2-Maske möglich. Die Tickets gibt es ausschließlich im Onlineverkauf, und je halbe Stunde dürfen sich maximal 45 Menschen in den Ausstellungsräumen aufhalten. (dpa/jW)