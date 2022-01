Unbequeme Wasserbetten

Melinda Sue Gordon/MGM/The Hollywood Archive/Picturelux/imago images Alles ist nur ein Spiel: Alana Haim (r.) und Cooper Hoffman im Lieferwagen in »Licorice Pizza«

»Wir haben keine Wahrheit mehr. (…) Die Wünsche hängen hohl und weitfaltig um abgemagerte Dinge«

Carl Einstein, »Snobb« (1916)

Wer heute mit der App vorm Matratzenladen steht, hat das Vertrauen in die Matratzenbeilagen der Printprodukte bereits verloren. Die letzten zwanzig Jahre haben dem Konsumenten beigebracht, dass jegliche Meinungsautorität korrumpiert ist. Konfrontiert mit der Propaganda des Heils alles Demokratischen, glaubt er an die Ehrlichkeit der Schwarmintelligenz. Sein digitales Zugriffsgerät ist immer dabei. Er kauft, was alle kaufen, und will sich nicht bescheißen lassen. Die Werbung, notwendigerweise clever und perfide, passte sich dem an. Aus dem »Kaufen Sie, weil« wurde ein »Wir haben dich lieb«! Besonders Westler über 30 sehen sich totaler Verwirrung ausgesetzt. Wenn das Ich nicht einmal mehr dem Wir trauen kann, wenn die von 1.500 Usern empfohlene Federkernmatratze nach drei Tagen schon im Kreuz drückt, wer ist dann der Gegner? Der Gegner ist im Jahr 2022 die Lüge, und was Lüge ist, bestimmen die Experten. Sehnsüchtig liest der spätkapitalistische Mensch Faktenchecks und Wissenschaftsberichte, ewig in der Hoffnung, er könnte sein immer leerer werdendes Erfahrungs-, Wissens- und Girokonto mit Effizienz ausgleichen. Von allem spezialisierten Wissen für mich nur das Beste – die Wahrheitspyramide ward errichtet.

Der amerikanische Traum besteht im wesentlichen aus einem Versprechen ewigen Trosts, um der Realität zu entgehen. Alle konstant Belogenen und Betrogenen dürfen sich an die Vision vom spektakulären Aufstieg klammern. Unter all den unbegrenzten Möglichkeiten wird es schon eine geben, die ihre Wahrheit einlöst. Paul Thomas Anderson macht Filme über diejenigen, die, in der Hoffnungsgesellschaft gefangen, ihren Weg suchen. »Hard Eight« hieß 1996 sein erster Spielfilm, ein Porträt über einen Berufsspieler, seinen Ziehsohn und dessen Freundin, eine Prostituierte im Gast- und Liebesgewerbe. In »There Will Be Blood« (2007) ging es – sehr frei nach Upton Sinclairs Roman »Oil!« – um den Ölrausch eines Soziopathen und dessen in einen Priester ausgelagertes Gewissen. In »The Master« (2012) ging es assoziativ um L. Ron Hubbard, den Gründer der Menschenfängerorganisation Scientology (im Film »The Cause« genannt), und eines seiner Schäfchen, einen Matrosen, der sein sehr trunkenes Schiff verlor.

Andersons neuer Film heißt »Licorice Pizza«, und spielt in derselben Welt wie schon seine Filme »Boogie Nights« (1997) und »Inherent Vice« (2014) oder zuletzt auch Quentin Tarantinos »Once Upon a Time in Hollywood«. Los Angeles war einst – in den späten 60ern und frühen 70ern - eine glitzernde Stadt. Vor gut einem halben Jahrhundert befindet sie sich auf dem Höhepunkt bzw. vor dem Abgrund der menschlichen Zivilisation. Aus Stars wurden dort Superstars, sie wohnen in den Hollywood Hills, der Mullholland Drive führt auf verschlungenen Wegen zu den glamourösen Anwesen illustrer Abgründe. Jeder, der sich traut, kann ins Fernsehen, 15 Minuten Ruhm sind im Kalifornien der Epoche scheinbar jedem vergönnt. Einen feinen Unterschied zu Tarantinos Hippiezauberland gibt es dennoch: In Andersons L. A. ist der Sündenfall bereits eingetreten, die Ölkrise (zudem Inflation, Watergate, Vietnam, Chile usw. usf.) sorgt 1973 für Ärger im Paradies.

Gary Valentine (Cooper Hoffman) heißt der Protagonist, gläubiger Diener aller amerikanischen Versprechen. Er ist ein jugendlicher Blender der Marke Donald Trump, ein 15jähriger übergeschäftiger Selbstdarsteller, der früh gelernt hat, Prätention zu verkaufen. Zusammen mit seiner Mutter betreibt Gary eine Werbeagentur. Er hampelt in Werbespots und Kinderserien für Geld, er vertickt minderwertige Wasserbetten an insolvente Kunden, er betreibt die erste legale Flipperhalle der Stadt. Weil das so ist, wird der infantile Wicht von Geschäftsmännern und Restaurantbesitzern hofiert, während er auf roten Plüschsesseln Limo statt Martinis trinkt.

Eigentlich aber geht es bei »Licorice Pizza« um die große Liebe. Am Tag des Klassenfotos quatscht Gary die schöne Fotografenhilfe Alana an. Es trennen sie zehn Jahre Altersunterschied, es vereint sie die liebevolle Komplizenschaft zu jeder vorstellbaren Schandtat. Auch Alana Kane (Alana Haim) will ihr Stück vom Glück, sie bewirbt sich bei einer Schauspielagentur und wird zu Garys rechter Hand bei dessen Projekten. Natürlich weiß Alana, dass schwabbelnde Wasserbetten unbequem sind, genauso wie sie weiß, dass ihr Schicksalsmensch ein moppeliger 15jähriger Aufschneider ist. Teenagerträume aber sind nur schwer zu übertreffen. Schließlich ist alles nur ein Spiel, und wenn der benzinleere Lkw rückwärts den Berg zur nächsten Tankstelle hinabrollt, während Barbara Streisands Haus überflutet wird, dann war auch das alles nur ein großer Spaß. Wieso sie mit den Minderjährigen abhängt, begreift Alana erst später.

Irgendwann nämlich hat sie genug von ihrem Traumverkäufer, sie sehnt sich nach Wahrheit. Echte Werte sucht sie in der Politik, Alana wird Wahlkampfhelferin des demokratischen Kandidaten Joel Wachs, eines verklemmten, korrupten Schwulen. Doch die Machenschaften der notorisch Erwachsenen – also derjenigen, die diese Gesellschaft nicht für einen Spielplatz halten, sondern im ständigen Wettkampf der Individuen ihr moralinsaures Labsal finden – ekeln sie schnell an. Garys Werbeschwüre mögen nur heiße Luft sein, die Parolen der Politiker aber sind traurige, berechnende, gefährliche Lügen.

All diese Erfahrungen, es handelt sich um grundsätzliche Enttäuschungen, die die Menschen ein gesundes Verhältnis zu Staat und Macht lehren, dürfen Gary und Alana im Schnelldurchlauf machen. Ihre Jugend besteht aus der unweigerlichen Begegnung mit dem Drängen und Wollen der Funktionäre um sie herum. Kein Abgleich mit irgendeiner Wahrheit beschützt sie. Nur die leeren Tankstellen zeugen von einem Fünkchen Realität in der Erzählung vom Weltgeschehen auf den Fernsehmattscheiben und in den Zeitungen. Gesunder Menschenverstand, auch natürliches Urteilsvermögen genannt, fehlt dort, wo die Propaganda selbst schon subversiv geworden ist. Solange das Wasserbett aber noch schwabbelt und das Rückgaberecht auf 14 Tage beschränkt ist, bedarf es noch keiner App. Alanas wilder Ritt durch eine funkelnde Welt der Lügen endet mit ihrem Bekenntnis zu Gary. Am Schluss finden die beiden zueinander, weil Liebe weiterhin als die einzige Wahrheit verkauft wird.