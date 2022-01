Schicksalhafte Patzer

Annemarie Schwarzenbach/Schweizerische Nationalbibliothek, SLA-Schwarzenbach-A-5-08/262 Kein Wunsch, sondern Zwang: Klaus Mann flüchtete am 13. März 1933 nach Paris (undatierte Aufnahme aus dem französischen Exil)

Natürlich weiß Uwe Wittstock, ehemaliger Focus-, FAZ- und Welt-Redakteur sowie S.-Fischer-Lektor, dass sich Analogien aufdrängen. Knapp greift er sie im Vorwort auf, indem er die Phase nach der »Machtübernahme« (wie er sie gerne nennt), in der binnen weniger Wochen die fragile deutsche Demokratie und ihre halbwegs liberale Kultur von den Nazis und ihrer Anhängerschaft – der entweder höchst aktiv oder zumindest problemlos tolerierend beteiligten deutschen Mehrheitsgesellschaft – liquidiert wurden, in Beziehung zu gegenwärtigen Tendenzen setzt: »die wachsende Spaltung der Gesellschaft. Die Dauerempörung im Netz, die den Keil immer tiefer treibt. Die Ratlosigkeit der bürgerlichen Mitte, wie die Lust am Extremismus wieder einzufangen ist.« Und schließt: »Vielleicht also kein schlechter Zeitpunkt, um sich vor Augen zu führen, was nach einer fatalen politischen Fehlentscheidung mit einer Demokratie geschehen kann.« Als beruhten die Ereignisse der Jahre 1933 bis 1945 auf einem singulären Patzer und als sei der Demokratie schicksalhaft etwas passiert. Merkwürdig unpolitisch bzw. auf merkwürdige Weise politisch ist Wittstocks feuilletonistisches Sachbuch »Februar 33«.

Der »Winter der Literatur« erstreckt sich bei Wittstock nicht nur auf den titelgebenden Februar, sondern den Zeitraum vom 28.1. bis zum 15. März. Mit Gespür für Dramaturgie startet Wittstock mit der Schilderung eines Presseballs in Berlin. Alle sind da und machen Party: Berühmtheiten aus der Film-, Literatur- und sonstwie wichtigen Kulturwirtschaft. Dieser »letzte Tanz der Republik« (Wittstock) ist der sprichwörtliche auf dem Vulkan. Einige feiern, als gäbe es kein Morgen, anderen ist die Partystimmung bereits verhagelt. Die meisten werden nur wenige Tage später nicht nur ihre Pfründe verloren haben, sondern in ihrem Überleben bedroht sein. Carl Zuckmayer säuft mit dem Kampfflieger Ernst Udet, eine solche Fetenkonstellation wird bald nicht mehr denkbar sein.

Wittstock geht in der Chronologie eines Tagebuchs vor, indem er sich pro Kapitel eine bekannte Figur der deutschen Literatur vornimmt und auf Basis soliden Quellenstudiums die jeweilige Situation und Geschichte entfaltet. So entsteht ein kaleidoskopartiges Zeitbild mit weitgehend repräsentativen Typologien: Da gibt es diejenigen, welche die Zeichen der Zeit erkannten. Etwa Joseph Roth, der (wann genau, wird leider nicht mitgeteilt) an Stefan Zweig schreibt: »Machen Sie sich keine Illusionen. Die Hölle regiert.« Hermann Kesten, der laut Wittstock schon am 30. Januar im französischen Konsulat Visa beantragt und bei seiner Bank ausreichend Reisegeld abgehoben hat. Alfred Kerr, der am 14.2. von einem offensichtlich nicht linientreuen Polizeibeamten über seine drohende Passkonfiszierung informiert wird, »einen Rucksack mit dem Allernötigsten« packt und »schon dreieinhalb Stunden nach dem Anruf des umsichtigen Beamten in der Tschechoslowakei« ist, »ohne Geld, ohne Arbeit, ohne seine Frau und die beiden Kinder. Er wird Deutschland vierzehn Jahre später wiedersehen.«

Dagegen all jene, die den Ernst der Lage verkannten und davon ausgingen, die Macht werde recht bald wieder in andere Hände übergehen. Schließlich jene, die sich wegducken – und nicht zu vergessen die gar nicht so kleine Zahl von Geistesgrößen, die den Machtwechsel freudig begrüßten und sich zum umgehenden Mitmachen anschickten. Das gab es, man staune: Viele überzeugte Nazis, die bestens vorbereitet waren und rasch und effektiv losschlugen. Und dann auch noch solche, die sich bewusst für einen Verbleib in Deutschland entschieden, für den Widerstand gegen das Regime; sowie alle, denen die Flucht nicht möglich war, weil man dafür Geld und Beziehungen benötigte – zwei Gruppen, die bei Wittstock unterrepräsentiert sind.

Auf umfassende Analysen der Vorgeschichte und Ursachen der Nazidiktatur lässt Wittstock sich nicht ein, derlei wird allenfalls angerissen, um den Preis, dass manches zu kurz gerät, manches fehlt. Wittstocks Schwerpunkt liegt auf einer bürgerlichen Literatur und Kultur, was nicht verwundert. Eher schon, dass ihm ein wesentlicher Zusammenhang entgeht: Es war vor allem jene »bürgerliche Mitte« war, die am ehesten von dem, was kam, überrascht wurde. Und auch das ist logisch, denn auch Wittstocks Perspektive ist die jener besagten »Mitte« – und folglich eine dezidiert antikommunistische. Das ist ebenso heikel wie der sprachliche Duktus dieses von den Medien sehr gelobten »Politkrimis« (FAZ): »Thomas Mann ist nervös«, »Ärger für Brecht in Darmstadt«, »Als Klaus Mann morgens im Haus seiner Eltern erwacht, spürt er nichts als den Wunsch zu sterben« – so reißerisch beginnen im allgemeinen die Kapitel. Einer solchen im Schlagzeilenstil der Boulevardpresse angelegten Suspense-Inszenierung hätte es nicht bedurft, die Schicksale, die der »Winter der Literatur« auslöste, sprechen für sich.