Sterben für die Bank

Ranu Abhelakh/REUTERS Surinam drohte durch die Krise der Zahlungsausfall, Proteste gegen Kreditbestimmungen des IWF gab es bereits 2016

Die Coronakrise treibt immer mehr wirtschaftlich fragile Staaten in einen Teufelskreis aus wachsender Verschuldung und dadurch forcierter Verarmung. Nach dem am Mittwoch durch das katholische Hilfswerk Misereor und das Entschuldungsbündnis »Erlassjahr.de« vorgelegten »Schuldenreport 2022« waren zuletzt 39 Länder »besonders akut« von einer Zahlungsunfähigkeit bedroht, dreimal so viele wie vor der Pandemie. Es seien Vertreter aller Einkommenskategorien betroffen. Die Bundesregierung solle den deutschen Vorsitz der G7-Gruppe nutzen, um sich für ein »längst überfälliges internationales Staateninsolvenzverfahren« einzusetzen.

Laut Bericht befinden sich auch Länder im Norden wie Georgien, die Mongolei, Kirgistan oder Montenegro in einer prekären Lage. Doch der globale Süden trägt im Vergleich der Weltregionen weiterhin die mit Abstand schwerste Schuldenlast. Für 135 der 148 untersuchten Staaten wird die Situation als »sehr kritisch« eingeschätzt: Das sind drei Länder mehr, verglichen mit dem Report von 2021. Die Zahl derjenigen mit äußert ernsten Schwierigkeiten hat gar um 13 Prozent auf 97 zugelegt. Es zeige sich, »dass sich die gefährliche Dynamik aus steigender Verschuldung und schlechter werdender Schuldentragfähigkeit drastisch verschärft hat«, erklärte Kristina Rehbein, politische Koordinatorin von »Erlassjahr.de«. »Überproportional« angestiegen sei die Verschuldung vor allem im öffentlichen Sektor. Das liege in erster Linie an mit den Herausforderungen der Pandemie verbundenen höheren Ausgaben im Gesundheitswesen.

Beispiel Surinam: Der Staat im Nordosten Südamerikas war das zweite Land nach dem afrikanischen Sambia, das im Kontext der Krise teilweise in den Zahlungsausfall geriet. Durch heftige Einbußen im Tourismusgeschäft brach seine Wirtschaft um knapp 16 Prozent ein. Die öffentliche Verschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung machte einen Satz von 85 Prozent im Jahr 2019 auf 148 Prozent 2020. Dabei sollten im selben Jahr allein 40 Prozent der Staatseinnahmen in den Schuldendienst fließen. Der Report skizziert, wie sich die Regierung auf verschiedenen Wegen aus dem Klammergriff der Gläubiger zu befreien versuchte – indem es etwa den Internationalen Währungsfonds um Hilfe bat. Aber obwohl die Nöte der Bevölkerung mit jedem Tag größer werden, zeichnete sich bis zuletzt – und damit ein Jahr nach Ankündigung entsprechender Restrukturierungsverhandlungen – keine Einigung ab.

Laut Studie steht der Fall exemplarisch für den Umgang reicher Industrienationen mit den globalen Schuldenkrisen. Trotz des größeren Handlungsdrucks infolge der Pandemie habe sich nichts geändert. Die Prozesse seien »geprägt von Verzögerungstaktiken, mangelnder Gläubigerkoordination sowie der Priorisierung kurzfristiger Einnahmeerwartungen auf Kosten sozialer und wirtschaftlicher Stabilisierung«. Wie Klaus Schilder, Experte für Entwicklungsfinanzierung bei Misereor, ausführte, konnten Zahlungseinstellungen nur durch »hohe Neuverschuldung und strikte Sparmaßnahmen« vermieden werden: »Staaten werden vor die unmögliche Wahl gestellt, zwischen dem Überleben ihrer Bevölkerung und dem Anspruch ihrer Gläubiger auf Schuldenrückzahlung zu entscheiden.« Kristina Rehbein ergänzte: »Anstatt sich an der Krisenüberwindung zu beteiligen, kassieren private Gläubiger weiter ihren Schuldendienst und wälzen die Kosten der Krise auf öffentliche Haushalte ab.«

Den drohenden Kollaps durch »rasche Schuldenerlasse und die entschlossene Einbeziehung von privaten Gläubigern« zu verhindern sei eine Verpflichtung allen voran der G20- sowie der G7-Staaten, wo der Großteil der privaten Gläubiger niedergelassen ist. Aus dem Schuldenreport geht indes hervor, dass ausgerechnet von den am stärksten gebeutelten Staaten mehr als die Hälfte nicht für das Umschuldungsrahmenwerk »Common Framework« der G20 qualifiziert ist. Auch das Schuldenmoratorium Debt Service Suspension Initiative, in dessen Rahmen 73 Ländern eine Stundung ihrer Verbindlichkeiten im Umfang von 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt wurde, bleibt bisher hinter den Versprechungen zurück. Neue Hilfskredite und Moratorien verschaffen ohnedies nur kurzfristig Luft zum Atmen. Die Probleme werden damit lediglich in die Zukunft verschoben.