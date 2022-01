Rufe nach Mitsprache

Jürgen Bätz/dpa Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord (Windhuk, 4.6.2019)

Einen Schlussstrich sollte das sogenannte Versöhnungsabkommen ziehen, das im Mai 2021 nach mehr als fünf Jahren Verhandlung zwischen den Regierungen der BRD und Namibias vorgelegt wurde. Doch seitdem reißt die Kritik nicht ab. Ein Kritikpunkt: Die Vernichtung von Zehntausenden Angehörigen der Ovaherero und Nama durch die deutsche »Schutztruppe« von 1904 bis 1908 im damaligen »Deutsch-Südwestafrika« wird in dem Papier zwar benannt, aber nicht als Völkermord im juristischen Sinn anerkannt. Ein zweiter Punkt: Das Abkommen wurde ohne Vertreter der beiden größten Organisationen der Ovaherero und Nama verhandelt. Diese kritisierten ihren Ausschluss am Mittwoch bei einer Onlinepressekonferenz scharf und forderten von der Bundesregierung eine Neuverhandlung des Abkommens.

»Wir werden dieses Abkommen niemals akzeptieren, bis wir Teil des Verhandlungsprozesses werden«, erklärte der Berliner Herero-Aktivist Israel Kaunatjike. Er forderte neue Verhandlungen über Wiedergutmachungen für die deutschen Kolonialverbrechen im heutigen Namibia unter Einbeziehung der Nama- und Ovaherero-Gemeinschaften. Mutjinde Katjiua von der namibischen Herero-Vereinigung Ovaherero Traditional Authority (OTA) bezeichnete das im vergangenen Jahr ausgehandelte deutsch-namibische Abkommen als »Reinfall«. »Es muss einen Neustart der Verhandlungen geben«, betonte er und forderte direkte Reparationszahlungen an die Nachfahren der Opfer.

Bei der Pressekonferenz wurde auf eine Petition verwiesen, die am Dienstag auf der Plattform change.org eingestellt worden war. Darin fordern die Nama-Vertreterin Sima Luipert und Kaunatjike Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) auf, die Verhandlungen »über den Völkermord an unseren Vorfahren« neu zu beginnen. Sie verweisen darauf, dass sie »wie viele unserer Schwestern und Brüder« deutsche Vorfahren haben. Weiter heißt es: »Denn als wir Nama und Ovaherero uns 1904 bis 1908 gegen die deutsche koloniale Fremdherrschaft wehrten, wurden wir nicht nur brutal ermordet, zum Verdursten in die Wüste getrieben, gezwungen, in andere Länder zu fliehen, in Konzentrationslagern gefoltert, getötet und in Ketten zur Schwerstarbeit gezwungen. Nein, unsere Vorfahren wurden auch systematisch vergewaltigt.«

Der von Deutschland begangene Genozid, so die Petition, bestimme auch die gegenwärtige Existenz der betroffenen Volksgruppen: »Bis heute sind 70 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Flächen Namibias in den Händen weißer Siedler, von denen ein großer Teil deutscher Abstammung ist.« Die Ovaherero und Nama hätten Land und Vieh nicht zurückerhalten. »Viele von uns sind bis heute mittellos und leben in Reservaten«, schrieben Kaunatjike und Luipert. Deutschland brüste sich mit seiner selbstkritischen Erinnerungskultur, insbesondere was das Gedenken an den Holocaust angeht. Der deutsche Kolonialismus werde aber – trotz vieler Bekenntnisse – »zu oft« unter den Tisch fallen gelassen.

Das im Mai vorgelegte Abkommen will die Volksgruppen mit Wiederaufbauhilfen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro, verteilt über 30 Jahre, abspeisen – eine relativ mickrige Summe. Laut den Vertretern der Ovaherero und Nama entspricht diese Gesamtsumme 36 Millionen Euro pro Jahr und somit ziemlich genau dem, was Namibia in den vergangenen drei Jahrzehnten an Entwicklungshilfe bekommen hat. Dieses Ergebnis wurde selbst von der namibischen Regierung als enttäuschend bezeichnet. Die Ratifizierung des Abkommens durch die Außenminister beider Länder steht nach wie vor aus.