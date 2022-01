Freispruch für Hitler-Fan

Boris Roessler/dpa Die Suche nach den Hintermännern geht weiter: Demonstration für lückenlose Aufklärung des Lübcke-Mordes (Frankfurt am Main, 16.6.2020)

Vom Lübcke-Mörder und Neonazi Stephan Ernst offenbar auf eine falsche Spur geschickt, hat die Generalstaatsanwaltschaft mit einem denkbar schwachen Blatt hoch gepokert. Der von ihr wegen Waffenverkaufs an Ernst angeklagte Elmar J. wurde am Mittwoch vom Landgericht Paderborn vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Das Geschäft sollte laut Anklage lange vor dem Mord stattgefunden haben. Auf Freispruch hatte die Generalstaatsanwaltschaft am Ende selbst plädiert. Das Landgericht sah es nicht als erwiesen an, dass der 66jährige J. aus Ostwestfalen Ernst die Tatwaffe verkauft hatte. Vielmehr stammten alle Hinweise, wonach der Neonazi die Mordwaffe samt Munition 2016 von dem Angeklagten illegal erworben haben soll, von Ernst selbst, begründeten die Richter. Er sei als Zeuge jedoch nicht glaubwürdig.

Elmar J. hatte er beschuldigt, ihm Tatwaffe und Munition für 1.100 Euro verkauft zu haben. Der wiederum hatte das bestritten und lediglich andere Geschäfte mit Ernst eingeräumt sowie unerlaubt Schusswaffenmunition besessen zu haben. Wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde J. daher zu einer Geldstrafe von 1.350 Euro verurteilt, weil in seinem Haus gut 100 funktionsfähige Patronen gefunden wurden, wie der Lokalsender Radio Hochstift am Mittwoch berichtete.

Sein Mandant habe eine »gewisse Affinität zum Dritten Reich« und auch Nazidevotionalien gesammelt, hatte J.s Verteidiger am 5. Januar vor dem Landgericht erklärt. Über den Trödelhandel auf Flohmärkten habe der 66jährige den späteren Lübcke-Mörder kennengelernt. Ernst soll auch Interesse am Kauf des Hauses von Elmar J. gezeigt haben. Dessen »Affinität« sei durch das innige Verhältnis zu seinem mittlerweile verstorbenen Vater entstanden, so Anwalt Ashraf Abouzeid zu Prozessbeginn. Der Vater sei Panzerfahrer der Wehrmacht gewesen. Bei Durchsuchungen des Hauses von Elmar J. in Borgentreich-Natzungen waren unter anderem eine Hitler-Münze und eine »auffällige« Holzfigur mit angeklebtem Hitlerbart gefunden worden, die den Hitlergruß zeigte, wie Radio Hochstift am 6. Januar berichtete. Beruflich sei J. demnach unter anderem mal bei der Bundeswehr angestellt sowie auch mal Fahrer eines Geldtransporters gewesen.