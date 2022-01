Kein Grund zu feiern

JONO SEARLE/AAP/imago images

In Australien sind am Mittwoch Tausende auf die Straßen gegangen, um am sogenannten Invasion Day der Opfer der brutalen Kolonisierung des Kontinents durch die Briten im Jahr 1788 zu gedenken. Wie hier in Brisbane erinnerten die Demonstrierenden unter anderem mit der Flagge der Aborigines daran, dass das Land bereits vor Ankunft der Briten bewohnt war und die Kolonisierung einem Völkermord gleichkam. Teilnehmer forderten zudem, den offiziell als »Australia Day« bekannten Nationalfeiertag vom 26. Januar auf ein anderes Datum zu verlegen. (jW)