Mülleimer mit Schlägern

willierossin/imago images Wer liebt sie nicht, die Rauferei und den Puck? Eishockey, das schönste Spiel der Welt

Die Stadt Danbury im US-amerikanischen Staat Connecticut zählt 86.000 Einwohner. Da sie früher eine Industriestadt für die Hüteherstellung war, wird sie auch »Hat City« genannt. Ein verschlafenes Städtchen, dem 2004 plötzlich eine große Attraktion geboten wurde. Denn als die unterklassige United Hockey League (UHL) nach Expansionsmöglichkeiten suchte, schlug der Lokalkapitalist James Galante zu und sicherte sich für 500.000 US-Dollar (heute 443.000 Euro) eine Lizenz. Die Mannschaft der Danbury Trashers wurde gegründet. Sohn A. J. Galante wurde Präsident, zu jenem Zeitpunkt erst 17 Jahre alt, um Erfahrungen in der freien Wirtschaft zu sammeln.

A. J. hätte früher selbst sehr gerne Eishockey gespielt, sagt James Galante in der kürzlich auf Netflix erschienenen Dokumentation »Untold: Crime and Penalties« über das unfairste Eishockeyteam der Geschichte. Doch der kleine Galante verletzte sich, der Traum von der Sportlerkarriere war ausgeträumt. Dass für die beiden Galantes Eishockey immer ein gemeinsames Ding war, war ein Grund für den Lizenzkauf. Steuerlichen Schabernack zu treiben, ein anderer, wie sich später herausstellen sollte. Der Unternehmer aus Danbury ist in der privaten Abfallwirtschaft tätig. Eine Branche mit Zähnen an den Ellenbogen. Galante pflegte gute Kontakte zur Mafia. Gut also, wenn das frisch gemachte und zu säubernde Geld durch ein Eishockeyfranchise fließt.

Das mehr oder weniger sportliche Ziel: ein Team, das es mit jedem in der Liga aufnimmt, ohne Rücksicht auf Verluste. Das Bad-Boy-Image wurde gehegt und gepflegt, berüchtigte Spieler verpflichtet, ligabekannte Schlägertypen. Haudraufs wie Brad Wingfield, der in der Saison 2002/03 bereits mit 576 Minuten auf der Strafbank (roundabout also zehn ganze Spiele) einen Ligarekord aufstellte.

Mit der frisch gegründeten Mannschaft aus Kloppern spielte Danbury erfolgreich an der Grenze des Erlaubten. Keilereien wurden bereits knapp nach Spielanpfiff forciert. Gegnerische Teams, wie die Dauerkonkurrenten Kalamazoo Wings, konnten sich nicht anders erwehren, als zurückzuschlagen. Ein Täter-Opfer der Gegenangriffe war Strafbankdauergast Wingfield, dem bei einer unfairen Aktion der Knöchel brach. Die darauffolgende Schlägerei endete in einer 20-Spiele-Sperre für Rumun Ndur, ebenfalls kein Kind von Traurigkeit. Ndur wechselte nach einem Jahr bei Danbury 2005 zum Konkurrenten Kalamazoo.

Das Publikum liebte die Rauferei und kompensierte damit einiges, darunter den eine ganze Saison dauernden Spielerstreik in der NHL. Doch nicht nur Fans, auch das FBI war häufiger in der Eishalle in Danbury zu Gast. Der Vorwurf: Galante Senior würde im großen Stil Geld waschen und Spieler mit Scheinverträgen ausstatten. Die Spieler und ihre Partnerinnen bekamen vom Müllentsorgungsunternehmen »No Show«-Verträge. So hebelte Galante den Salary Gap aus, durch den Teams nur ein gedeckelter Topf für Gehälter zur Verfügung steht.

2006 wurde James Galante verhaftet. Lizenzentzug für die Trashers war die Folge, 87 Monate Gefängnis für den alten Galante und ein ruiniertes Image der United Hockey League (die sich 2010 ohnehin auflöste). Was bleibt, ist die Story rund um den Eishockeyklub mit der schlägerschwingenden Mülltonne im Logo.