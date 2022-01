Freies Geleit

M. Golejewski/AdoraPress Polizeikette blockiert Nazigegner am Sonnabend in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt

Anlässlich des 77. Jahrestags der Bombardierung Magdeburgs am 16. Januar 1945 durch die Alliierten sind am Sonnabend bis zu 200 Neonazis in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt aufmarschiert. Trotz breiter Mobilisierung und überregionaler Unterstützung von Faschisten aus dem Saarland, aus Braunschweig und Frankfurt an der Oder gelang es ihnen nicht, den von ihnen erhofften Erfolg zu erzielen. Obwohl die Polizei wie bereits in den Vorjahren einiges unternommen hatte, um den Rechten einen möglichst ungestörten Verlauf zu organisieren, waren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der antifaschistischen Proteste deutlich in der Überzahl.

So fanden im gesamten Stadtgebiet mehr als 30 Kundgebungen, Mahnwachen und Protestzüge mit insgesamt rund 800 Teilnehmenden statt, um gegen die neuerliche Provokation der Faschisten zu protestieren. Organisiert worden waren sie von antifaschistischen Bündnissen und Gruppierungen, verschiedenen Gewerkschaftsgliederungen, »Fridays for Future«, dem Landesjugendwerk der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie auch dem Christopher Street Day e. V.

Antifaschisten sowie Gewerkschafter kritisierten das Vorgehen der Polizei, die die Faschisten abgeschirmt hatte. Jörg Reichel, Geschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und Journalistenunion (dju) in Verdi Berlin-Brandenburg, warf den Beamten vor, Journalisten Auskünfte über die Marschroute der Neonazis verweigert zu haben. Dies werte man »als Behinderung von Pressearbeit«, schrieb Reichel am Sonntag nachmittag bei Twitter. Das Portal »Endstation rechts« berichtete, dass die Polizei es Journalistinnen und Journalisten »während der gesamten Zeit« verboten habe, »innerhalb des Polizeispaliers zu arbeiten«.

Auch das antifaschistische Bündnis »Solidarisches Magdeburg« kritisierte in einer im Nachgang an die Proteste per Facebook und Twitter veröffentlichten Stellungnahme, dass die Polizei bei dem als »Trauermarsch« deklarierten Faschistenaufzug vor allem dadurch auf sich aufmerksam gemacht habe, dass sie die Presse »an ihrer Arbeit hinderte und sie auch nicht vor Angriffen durch Neonazis schützte«. Vielmehr hätten die Beamten »wie schon in den letzten Jahren« mit einer Einsatzstrategie gearbeitet, die darauf basiert habe, »die Lager sehr weiträumig zu trennen und die Teilnehmer des neonazistischen Aufzugs mit einer Kombination aus Geheimniskrämerei und übertriebener Logistik zu ihrem eigentlichen Ziel zu bringen«.

Ebenfalls auf scharfe Kritik der Antifaschisten stieß, dass bei der Kundgebung der Faschisten der Gebrauch von Fackeln explizit erlaubt worden sei. »Dabei wäre es für die Versammlungsbehörde ein leichtes, das Benutzen von Fackeln im Kontext des ›Trauermarschs‹ zu verbieten, aber offensichtlich mangelt es hierbei am politischen Willen«, kritisierten die Nazigegner. Insgesamt sei man »fassungslos über diesen Polizeieinsatz«, resümierte der antifaschistische Zusammenschluss.

»Wie schon in den Jahren zuvor erhielten die Neonazis quasi freies Geleit und Sonderzüge, während antifaschistische Demonstrantinnen und Demonstranten daran gehindert wurden, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit wahrzunehmen«. Dass die Polizei am Samstag abend außerdem die unangemeldeten »Querdenker«-Proteste »vollends ohne Maßnahmen« habe laufen lassen, setzt dem Bündnis zufolge »dem Ganzen noch die Krone auf«.