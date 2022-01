Nachschlag: Reaktionäres reformieren

rbb/EyeOpeningMedia Jesuitenpater Ralf Klein kämpft schon seit langem gegen die weitverbreitete Homophobie in der katholischen Kirche (Szene aus der ARD-Dokumentation »Wie Gott uns schuf«)

Es ist die größte Coming-out-Bewegung in der Geschichte der katholischen Kirche: Hunderte Gläubige und Mitarbeiter bekennen sich in der ARD-Dokumentation »Wie Gott uns schuf« offen zu ihrer Homo- oder Transsexualität. Ein mutiger Schritt, denn immer noch sind schwule und lesbische Seelsorgerinnen, Religionslehrer, Gemeindereferentinnen und Priester von Kündigung bedroht. In der Doku fallende Aussagen wie »Ich habe meinen Arbeitsvertrag mit Tränen unterschrieben« sind keine Einzelfälle, zumal die Kirche hierzulande immer noch der größte »Arbeitgeber« und – dank Kirchenrecht – ein Staat im Staate ist. Bei allem Mitgefühl und Respekt für die sich outenden Menschen: Muss man es verstehen, dass sie trotzdem im Katholizismus verhaftet bleiben wollen? Auch wenn die Kirche in Deutschland Homosexualität anerkennen würde: Das Christentum bleibt eine reaktionäre, dem Feudalismus entstammende Weltanschauung, die insbesondere in der sogenannten dritten Welt unendliches Elend anrichtet. (mp)