Im Äußerlichen das Tiefste

Eibner Europa/imago Nihilistische Reizüberflutung: Es geht zurück ins Dunkel

Musikalische Unwetter zu komponieren ist eine reizvolle Aufgabe. Die besten Lösungen setzen Naturgeräusch in Töne um und bringen sie zugleich in eine ästhetisch tragfähige Form. Ein Muster ist der Gewittersatz aus Beethovens 6. Sinfonie. Ihn zu überbieten, immer greulichere Nervenkitzel in Töne zu setzen, unternahmen die Musiker im folgenden Jahrhundert, bis hin zum dissonanzreichen Liniengewebe in Sibelius’ Schauspielmusik zu Shakespeares »Sturm«. Die Berliner Philharmoniker spielten in ihrem Programm unter Philippe Jordan drei Kompositionen, in denen es gewitterte, mit sehr unterschiedlichem Ertrag.

Den Auftakt machte ein von Jordan hergestellter Zusammenschnitt von Orchesterepisoden aus Richard Wagners Musikdrama »Rheingold«. Kurz vor Schluss der Handlung verscheuchen Gewitterschläge das »Gewölk«, das die neue Burg des Gottes Wotan umhüllt hat. Scheinbar triumphierend ziehen die Götter ins neue Heim, derweil unten schon von ihrem kommenden Ende geredet wird. Diese Ambivalenz verschwindet, wenn man nur die Musik hört. Überhaupt: Jordan verbindet nur den orchestralen Beginn, ein paar Instrumentalüberleitungen und dieses Finale und pappt einige Übergänge dazwischen. Er tut zu viel, zerstört Wagners Bezüge von Musik und Szene, und gleichzeitig zu wenig: Er stellt keine neuen Zusammenhänge her.

Alban Berg setzt zu Beginn seiner kurzen Lieder nach Ansichtskartentexten von Peter Altenberg von 1912 einen Schneesturm in Klang – doch trotz großer Besetzung nicht mehr durch Überbietung spätestromantischer Orchesteraufgebote, sondern mit einem fast dahingetupften Gewebe verschiedener Instrumentengruppen, das nur sehr kurz anschwillt und dann der Singstimme Raum lässt. Es geht in den Texten viel um Seele, scheinbar nach einer geklärten Gefahr. Doch die Komposition verdeutlicht, dass die Katastrophe noch bevorsteht. Die Lieder wirken wie eine Vorstudie zur »Wozzeck«-Oper, in der es dann unmissverständlich um Weltkrieg und um Unterdrückung der Armen geht. Dass die Lieder nicht von den massigen Kompositionen davor und danach erdrückt wurden, ist vor allem der ­Sopranistin Anja Kampe zu danken. Doch auch die Philharmoniker artikulierten genauer als in dem Wagner-Zusammenschnitt, der stellenweise übersteuert und damit breiig geriet.

Nach der Pause stand dann Richard Strauss’ »Alpensinfonie« auf dem Programm. Drei Jahre nach den Liedern Bergs beendet, ist sie die Übersteigerung gigantomanischen Orchesterklangs schlechthin. Nicht zufällig hat Herbert von Karajan sie 1984 als seine erste Einspielung für das damals neue Medium CD ausgewählt, in der Annahme, dass die aktuelle Technik frühere Interpretationen überflüssig machen würde. Nebenbei gesagt, ein Irrtum: Kaum später auf CD und nun erst recht via Streaming sind mehr alte Einspielungen verfügbar als jemals zuvor. Die »Alpensinfonie« jedenfalls bringt ein Berggewitter, wo weit über hundert Musiker, mit schrilleren Dissonanzen als Beethoven sie hätte wagen können, ein Höchstmaß an Effekt erzielen. Zum Einsatz kommen auch eine Windmaschine, die mittels Kurbel, Rollen und Papierstreifen ein pfeifendes Geräusch erzeugt, sowie eine Blechplatte, die auf dem Höhepunkt des Geschehens angeschlagen wird und sich als noch viel lauter denn das ohnehin reichhaltige Schlagzeug erweist.

Ist das die Rückkehr des Tons zum Geräusch? Bloßer Naturalismus statt Realismus, also statt der Bewältigung eines Vorgangs in der Form? Dafür spricht vieles. Das ganze, fünfzigminütige Werk schildert den Aufstieg auf einen Gipfel und den Weg zurück. In seiner ersten Hälfte sollen nicht nur bunte Instrumentaltupfer einen in der Sonne sprühenden Wasserfall hörbar machen, sondern läuten auch noch Kuhglocken. »Ich hab’ einmal so komponieren wollen, wie die Kuh die Milch gibt!« zitiert das Programmheft Strauss, und so hören sich einige Episoden des Aufstiegs tatsächlich an. Alles aber, auch der düstere Abstieg, ist purer Klangluxus. Sogar, wo es schrecklich zugeht – beim Gewitter, beim mit »Gefahrvolle Augenblicke« bezeichneten Klettern – ist es doch reizvoll. Bergs Lieder mussten bei der Uraufführung abgebrochen werden, die stellenweise harmonisch ebenso avancierte »Alpensinfonie« wurde bejubelt.

Jordan machte die Instrumentaleffekte hörbar, ließ sowohl die Monumentalität ausspielen als auch die Vielzahl der gleichzeitigen Verläufe. Der Akzent lag, begründbar genug, auf Klangreiz und Überwältigung. Man hörte, wie es die Komposition vorgibt, luxuriöse Äußerlichkeit.

Freilich handelt es sich, geht man in die Werkgeschichte zurück, um eine Äußerlichkeit aus Philosophie. In den ersten Skizzen plante Strauss eine Nietzsche-Sinfonie mit dem Titel »Der Antichrist«. Nach dieser Anschauung gibt es kein Wesen hinter den Erscheinungen, sondern nur das, was sichtbar ist. Ein Mann steigt auf den Gipfel, und er muss wieder hinab. Ein Tag bricht an, am Mittag herrscht äußerste Helle, danach dunkelt es. Ein Leben bringt Aufstieg: Mit Beginn der Gipfelepisode komponiert Strauss einen beinahe zögernden Rückblick. In den lautstarken Triumph, der folgt, mischt sich bald reizvolles Entsetzen. Und so geht es unweigerlich zurück ins Dunkel.

Es ist alles Genuss, und aller Genuss endet im Nichts: Die Reizüberflutung der »Alpensinfonie« ist zutiefst nihilistisch. Wer im Äußerlichen das Tiefste erkennt, kann Fortschritt nicht denken. Und so wäre die perfekteste Aufführung des Werks die kritischste; falls das Publikum hörend denkt. Jordans Interpretation mit den Berliner Philharmonikern, bald in der »Digital Concert Hall« nachhörbar, ist dafür durchaus geeignet.