Gisela Sonnenburg Immerhin: Gute Stimmung

Es mag grausam wirken, eine Veranstaltung mit Jugendlichen nicht nur toll zu finden. Aber Ehrlichkeit währt auch hier am längsten, damit es in Zukunft Besserung geben kann. Denn die am letzten Freitag getanzte Gala zum 70. Geburtstag der durchaus berühmten Staatlichen Ballettschule Berlin, die seit letztem Jahr Staatliche Ballett- und Artistikschule Berlin heißt, kam erst nach der Pause in Schwung. Allein für ihren Höhepunkt lohnte sich allerdings das Kommen. Dieser lag nicht in einer Darbietung eines der eingeladenen erwachsenen Stars, sondern im Jugendballett »Better, Faster, Stronger« von Giorgio Madia. Der versierte italienische Choreograph ersann für männliche Schüler des 6. bis 9. Ausbildungsjahres ein vor solistischer Virtuosität, aber auch vor sinnlicher Gruppendynamik nur so strotzendes Stück, das seine Uraufführung erlebte.

Maßgeschneidert passt es zu den hervorstechenden Tugenden der jeweiligen Jungmänner. In weißen T-Shirts zu einfachen Blue Jeans rockt hier das echte Tänzerleben. Das tänzerische Leitmotiv mit kleinen, vorwärts drängenden Sprüngen wird von Pirouettenhighlights und großen Sprüngen ergänzt, aber auch von originellen artistischen Elementen sowie solchen aus dem modernen Tanz. Das Prinzip des sportlichen Wettbewerbs aus dem Titel (»Besser, schneller, stärker«) wird hier ironisch leicht genommen und zum Sinnbild kreativer Freundschaft. Viel stärker als Rivalität sind Solidarität und Teamgeist darin erkennbar. Famos!

Der Einstieg in den Abend versprach hingegen leider vor allem Langeweile. Ein banales Filmchen, das wortlos Passagen aus alten Aufführungen zeigte, gab sich als »Retrospektive« aus. Aber nur Stücke von 1979 bis 2017 waren zu sehen – ein Rückblick auf 70 Jahre Schulgeschichte war das nicht.

1952 wurde die Staatliche Ballettschule Berlin in der DDR gegründet. Ihre beste Zeit hatte sie unbestreitbar in den 80er Jahren unter Martin Puttke, der zusammen mit Lehrerinnen wie Ursula Leesch nicht nur sehr gute Ensemblekünstler, sondern auch legendäre Ballettstars hervorbrachte. Ihren Tiefpunkt hatte die Schule erst vor zwei Jahren unter Ralf Stabel, dem ein Skandal wegen grob falscher Behandlung etlicher Tanzschülerinnen und Tanzschüler durch seine Lehrkräfte zur Last gelegt wurde. Doch von alledem fiel auf der Gala nicht ein einziges Wort, weder von Puttkes Triumphen noch von Stabels Niedergang. Moderatorin Nadine Heidenreich war mehr mit der Erwähnung beschäftigt, dass für die Gala mehr als hundert neue Kostüme angefertigt wurden. Wer den tollen Fundus der Schule kennt, fragt sich aber, ob man das Geld nicht auch besser hätte anlegen können.

Interessant war es, in einem Ausschnitt aus der klassischen »Paquita« von Marius Petipa die Unterschiede im Können gleichaltriger Schülerinnen und Schüler zu sehen. Eigentlich gehört es zwar zur Kunst einer Schulgala, nicht auf die Schwächen der Schüler, sondern auf ihre Stärken hinzuweisen. Aber hier sah man außer einiger Brillanz auch hochgerissene Beine und ungestreckte Füße, die es wohl nie zum Profiballett schaffen werden. Hoffentlich wird dies den jungen Leuten rechtzeitig und schonend beigebracht.

Die geladenen Stars waren Polina Semionowa, die »Cinque« von Mauro Bigonzetti tanzte, sowie Katja Wünsche und Cohen Aitchison-Dugas vom Zürich Ballett, die ein Pas de deux von Christian Spuck, dem kommenden Berliner Ballettintendanten, zeigten. Aber mit dem erhebenden Flair einer Schulgala, wie es regelmäßig von den Schulen vom Hamburg Ballett und vom Stuttgarter Ballett erzielt wird, kann man in Berlin im Jahr 2022 definitiv nicht mithalten.