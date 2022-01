»Sie müssen nun schlechtere Standards hinnehmen«

imago/Westend61 Wer keine Kohle besitzt, hat das Nachsehen: Zwei-Klassen-Medizin in der Bundesrepublik

Der Sozialverband VdK hat am vergangenen Donnerstag Verfassungsbeschwerde gegen eine geänderte Rechtsprechung des Bundessozialgerichts, BSG, eingelegt. Der zufolge müssen Krankenkassen nun nicht mehr innerhalb einer bestimmten Frist notwendige medizinische Leistungen genehmigen. Welche Folgen hat das für ärmere Versicherte?

Nach der alten Rechtsprechung konnten sich Menschen, die etwa einen Antrag auf Bewilligung einer medizinischen Rehabilitation bei der Krankenkasse gestellt hatten, darauf verlassen: War der nicht bis zu einer gewissen Frist bearbeitet, galt er als bewilligt. Das änderte das Bundessozialgericht mit seiner Entscheidung im Mai 2020. Wer das Geld hat, braucht dagegen auch weiterhin nicht lange warten, ob die Krankenkasse die Leistung nun bewilligt oder nicht, sondern geht nach Ablauf der Frist in Vorleistung – mit der Chance, die Kosten anschließend erstattet zu bekommen. Menschen mit wenig Geld werden dagegen seither benachteiligt. Ihnen ist es nicht mehr möglich, in der gebotenen Zeit zu erhalten, was sie benötigen. Bei Gesundheitsleistungen spielt aber der Faktor Zeit eine große Rolle. Wichtig ist, medizinische Rehamaßnahmen oder dringend benötigte Medikamente oder Operationen schnell zu erhalten.

Sie kritisieren, das BSG habe mit seinem Grundsatzurteil in Kauf genommen, dass sich die soziale Spaltung im Land weiter vertieft. Wie erklären Sie sich die Entscheidung?

Zuvor waren Krankenkassen gezwungen, kurze Bearbeitungsfristen einzuhalten und schnell zu entscheiden. Die jüngste Entscheidung hat zur Folge, dass sie etwa im Fall von Personalproblemen sich mehr Zeit nehmen können. Das ist nicht nachvollziehbar. Schon zuvor konnten die Kassen begründen, wenn es tatsächlich einmal länger dauerte. Nun soll das quasi selbstverständlich werden. In die Krankenkassen zahlen aber alle Versicherten gemeinsam ein; es sind also ihre Gelder, die hier verwaltet werden. Aus unserer Sicht muss, wer dringend Hilfe benötigt, sie schnell erhalten.

Für Menschen mit geringem Einkommen, die auf Hilfe angewiesen sind, weil sie einen schlechten Gesundheitszustand haben, ist es besonders wichtig, benötigte medizinische Leistungen zeitnah zu erhalten. Seit dem Urteil müssen sie schlechtere Standards hinnehmen; wenn sie etwa nach einem Unfall eine Zeitlang nur mit Gehilfe raus können, diese aber nicht zügig bekommen, weil die Entscheidung sich hinzieht. Diese Menschen können nicht einfach sagen »Ich kauf’ mir das selber.«

Können Sie das an Beispielen aus der Beratungspraxis verdeutlichen?

Beispielsweise trifft es Menschen mit einer kleinen Rente hart, wenn sie einige Monate lang warten müssen, bis sie die Bewilligung für einen Rollator erhalten, der für ihre medizinische Genesung aber notwendig ist. Manche haben nur etwa 800 Euro für Miete, Heizen, Lebensmittel und Kleidung, etc. im Monat zur Verfügung. Sie können kein Geld für ihre Gesundheit zur Seite legen und auch nicht einfach ein Hilfsmittel vorfinanzieren.

Inwiefern ist die Ampelregierung verantwortlich dafür, dass weiterhin eine Zwei-Klassen-Medizin existiert?

Die Frage, ob jemand privat oder gesetzlich versichert ist, darf keine Rolle bei der medizinischen Versorgung spielen. Deshalb fordern wir eine Bürgerversicherung. Dadurch, dass die FDP eine solche verhindert, bleibt die Gesundheitsversorgung weiterhin sozial ungerecht. Das ist das größte Manko am Koalitionsvertrag. Es darf kein Unterschied zwischen Arm und Reich gemacht werden, wenn jemand dringend Hilfe benötigt. So hoffen wir, dass unsere Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich sein wird. Mit unserem Anliegen werden wir uns auch an den Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die Abgeordneten des Bundestags wenden.