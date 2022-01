Papier ist manchmal scharf

ZUMA Press/imago Ebnete der Entmachtung der Gewerkschaften den Weg: Fed-Chef Paul Volcker, 1986 in Washington

Jens Weidmann wird seines Lebens nicht mehr froh. Weil seine Forderungen nach einer straffen Geldpolitik – steigende Zinsen und ein Ausstieg aus den Anleihenkaufprogrammen der EZB – verhallten, trat er vorzeitig vom Amt des Bundesbankpräsidenten zurück. Sein Nachfolger, Joachim Nagel, dürfte mehr Gehör finden. Denn wegen der steigenden Inflation haben geldpolitische Falken Auftrieb. Eine Wende in der Geld- und Zinspolitik bahnt sich an. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will als erstes Währungsinstitut des Westens am Mittwoch über eine Zinswende beraten.

Um ihre Argumente zu untermauern, bemüht die wirtschaftspolitische Rechte historische Vergleiche. Michael Hüther, Chef der unternehmernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln, warnt, »der steigende CO2-Preis wirkt wie der Ölpreis in den 70er Jahren. Wenn die Politik nicht aufpasst und die Unternehmen überfordert, gleiten wir von einem goldenen Jahrzehnt in ein sehr trübes Jahrzehnt«, sagte Hüther der Welt (Montagausgabe). Die größte Gefahr gehe von den Beschäftigten aus: »Die Löhne steigen gerade in vielen Bereichen, nicht nur im MINT-Bereich, wo Fachkräfte schon lange knapp sind, sondern auch in Bereichen mit anderen Qualifikationen, in Hotels und Restaurants beispielsweise. Die Gewerkschaften sind gefragt, ihre Forderungen anzupassen, damit sie über steigende Lohnstückkosten die Inflation nicht weiter treiben, weil sich Löhne und Preise immer weiter aufschaukeln.«

Der Vergleich zur Ölkrise ist klug gewählt. Ende der 70er Jahre war der erste Akkumulationszyklus nach dem Zweiten Weltkrieg erschöpft. Die Inflation stieg in den USA auf zwischenzeitlich 15 Prozent. Das Kapital reagierte. Paul Volcker wurde Notenbankchef und schraubte die Zinsen auf das Niveau von 20 Prozent. Die neoliberale Wende wurde eingeläutet; Ronald Reagan gewann die Präsidentschaftswahlen, für den Volcker voll des Lobes war: Reagans Verdienst, die Macht der kämpferischen Fluglotsengewerkschaft zu brechen, sei »die wichtigste Einzelmaßnahme der Regierung« gewesen, »um den Kampf gegen die Inflation zu unterstützen«.

In Westdeutschland hatte Helmut Schmidt 1972 im Wahlkampf noch gewerkschaftsnah getönt: »Lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Arbeitslosigkeit.« Als Kanzler berief Schmidt 1980 Karl Otto Pöhl zum Präsidenten der Bundesbank. Im März 1981 kam es zum Zusammenstoß, denn in Frankfurt am Main wurde die Politik des teuren und knappen Geldes zur Erhaltung der Währungsstabilität und der Inflationsbekämpfung entschlossen fortgesetzt, die Hochzinspolitik auch gegenüber der Bundesregierung verteidigt. Der Kanzler warf der Bundesbank hingegen eine zu sehr am Wechselkurs und an einem »imaginären« Geldmengenziel orientierte Strategie vor. Pöhl kritisierte die Defizite der öffentlichen Haushalte und wandte sich gegen staatliche Investitionsprogramme zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, da dies nur »ein Kurieren an Symptomen« sei. Die Schaffung »rentabler« Arbeitsplätze sei das eigentliche Arbeitsmarktproblem.

Man kann von Glück sagen, dass die Bundesbank heute nicht mehr für die Zins- und Geldpolitik zuständig ist. Heiner Flassbeck und Friederike Spieker heben in ihrem am Montag veröffentlichten Artikel »Ein Hoch auf die Europäische Zentralbank«, hervor, dass der Vergleich zur Ära Pöhl/Volcker hinke, denn die Gewerkschaften in Deutschland hätten sich mit einem durchschnittlichen Lohnanstieg von lediglich zweieinhalb Prozent in den vergangenen zehn Jahren »in geradezu unerhörter Weise von den Zuwachsraten entfernt, die in den siebziger Jahren gang und gäbe waren«. Die Lohnabschlüsse lägen in der BRD und EU-weit im Durchschnitt der letzten fünf Quartale sogar unter dem Inflationsziel der EZB von zwei Prozent.

Die EZB weiß das. Präsidentin Christine Lagarde wies am vergangenen Freitag auf einer Veranstaltung des Weltwirtschaftsforums von Davos die Drohung einer Lohn-Preis-Spirale von sich. Lagarde hat dazugelernt. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte sie forsch verkündet, dass es nicht die Aufgabe der EZB sei, die Zinsunterschiede zwischen den Euro-Ländern auszugleichen. Daraufhin ließen Spekulanten ihre Muskeln spielen, die Zinsunterschiede drifteten gewaltig auseinander. Lagarde musste Abbitte leisten und erklärte am 19. März 2020 öffentlich: »Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliches Handeln. Unser Einsatz für den Euro hat keine Beschränkungen. Wir sind im Rahmen unseres Mandats entschlossen, das volle Potential unserer Werkzeuge auszuschöpfen.« Nun weiß sie, für eine baldige Zinswende seien bislang die »Kriterien nicht erfüllt«. Zu tief ist die Krise im Euro-Raum.