Gashahn zugedreht

imago images / Danita Delimont Gasförderplattform am Marmarameer bei Izmit in der Türkei

Einige türkische Industriebetriebe haben in den letzten Tagen ihre Produktion gestoppt oder gedrosselt, weil Iran zu wenig Erdgas liefert. Berichten türkischer Medien zufolge hat die türkische Regierung am Montag sogar die Gas- und Stromleitungen aller Unternehmen für drei Tage gesperrt. Die genauen Hintergründe und Zusammenhänge sind indessen unklar, da sie unterschiedlich dargestellt werden.

Am Donnerstag hatten offizielle türkische Stellen gemeldet, dass es seit zehn Tagen Schwierigkeiten mit der Gasversorgung aus dem Iran gebe. Kraftwerke wurden aufgefordert, ihre Verwendung von Erdgas um 40 Prozent zu reduzieren. Am Freitag teilte das iranische Ölministerium jedoch mit, dass der Gasexport in die Türkei wieder aufgenommen worden sei, nachdem er am Vortag wegen eines Lecks in einer Station auf der türkischen Seite, das zu einem Druckabfall geführt habe, unterbrochen worden sei.

Die türkische Stromproduktion beruht zu mehr als der Hälfte auf Erdgas, das aus Russland, dem Iran und Aserbaidschan eingeführt wird. Der iranische Anteil daran machte im vergangenen Jahr etwa 16 Prozent aus.

Irans Erdgasreserven sind hinter den russischen Vorkommen die zweitgrößten der Welt. Dennoch ist die Eigenversorgung des Landes ebenso gefährdet wie der Export, der bisher fast ausschließlich in die Türkei erfolgt. Dafür gibt es zwei Hauptursachen. Erstens ist der iranische Eigenverbrauch für die Stromproduktion und das Beheizen der Wohnungen sehr hoch, wobei letzteres durch die starke Subventionierung der Kosten begünstigt wird. Zweitens kann Iran vor allem aufgrund der US-amerikanischen Sanktionen schon seit mehreren Jahrzehnten nicht die erforderlichen Investitionen zur Erschließung neuer Vorkommen und zur Modernisierung der Förderanlagen aufbringen.

Eine außerordentliche Kältewelle im Iran hat in den letzten Wochen den privaten Gasverbrauch in Rekordhöhen getrieben. Das hatte eine Unterversorgung der Kraftwerke zur Folge, die durch vermehrten Einsatz von Erdölprodukten überbrückt werden muss. Das Ölministerium hat die Bevölkerung am Sonntag aufgerufen, zu Hause warme Kleidung zu tragen und die Heizung beim Verlassen der Wohnung abzustellen.