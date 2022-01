Ein erster Fall

Beijing. Bei den Einreisekontrollen vor den Winterspielen in Beijing ist der erste Coronafall bei einem Olympiateam festgestellt worden. Wie die chinesischen Organisatoren am Montag mitteilten, wurde am Vortag einer der 153 eingereisten Athleten und Funktionäre am Flughafen in Beijing positiv getestet. Drei weitere Coronafälle wurden bei anderen Olympiaakkreditierten ermittelt. Konkretere Angaben zur Identität der positiv Getesteten gibt es nicht. Innerhalb der für die Winterspiele eingerichteten Blase gab es demnach bislang keinen Positivtest unter den bereits anwesenden Mitgliedern der Olympiateams. (dpa/jW)