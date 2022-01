Die Rückkehr des Splash Brothers

D. Ross Cameron-USA TODAY Sports Dann kam der Dunk: Klay Thompson, San Francisco, 10. Januar (Ortszeit)

Fast drei Jahre hat es gedauert, ehe Klay Thompson wieder das Trikot der Golden State Warriors in einem Spiel der National Basketball Association (NBA) tragen durfte. Ein Kreuzband- und ein Achillessehnenriss sorgten für die lange Zwangspause des 31jährigen. Seine Rückkehr auf das Basketballfeld am 10. Januar gegen die Cleveland Cavaliers gilt schon jetzt als einer der emotionalen Höhepunkte in diesem Basketballjahr.

Nach dem Spiel sagte Thompson, wie gut es sich angefühlt hat, den eigenen Namen wieder in einem Spielbericht zu lesen. 17 Punkte trug er zum 96:82-Erfolg der Warriors bei. War das Publikum in San Francisco ob des Comebacks ihres Lieblings schon zuvor euphorisch, sorgte ein spektakulärer Dunk von Thompson endgültig dafür, dass im Chase Center Hysterie ausbrach: »Klay! Klay!« schallte es ohrenbetäubend von den Rängen.

»Es war einfach unglaublich, ihn da draußen wieder dabeizuhaben«, sagte Kollege Stephen Curry im Interview nach dem Spiel. Curry und Thompson, ein kongeniales Duo, werden wegen ihrer Fähigkeiten als Schützen nur noch »Splash Brothers« genannt. Zusammen führten sie Golden State zwischen 2015 und 2019 zu drei Meisterschaften und fünf Finalteilnahmen in Folge. Mit der Rückkehr von Thompson gelten die Warriors in diesem Jahr als einer der großen Titelfavoriten.

Noch wird Thompsons Spielzeit von Trainer- und Ärzteteam auf rund 20 Minuten pro Spiel begrenzt. »Wenn man mich fragt, würde ich natürlich am liebsten jetzt schon jeden Abend 40 Minuten spielen«, sagte Thompson vergangene Woche auf einer Pressekonferenz. Und zeigte Vernunft: »Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet und vertraue daher unserem medizinischen Stab. Wichtig ist, dass ich zu den Playoffs in Topform bin.«

Bei sechs Spielen stand er bisher nach seiner Rückkehr auf dem Platz. Bis Thompson seine alte Form erreicht, wird es noch dauern. Die war allerdings unbestechlich. 2015 stellte er einen NBA-Rekord auf, als er gegen die Sacramento Kings in einem Viertel 37 Punkte erzielte. So heißlaufen wie er kann kein Zweiter. Thompsons Präsenz ist bereits jetzt zu spüren, die gegnerische Verteidigung muss sich nun neben Stephen Curry auf einen weiteren exzellenten Werfer konzentrieren.

Und das Menschliche nicht vergessen: Der Shooting Guard gilt aufgrund seiner Authentizität als einer der beliebtesten Spieler in der gesamten NBA. »Wenn du Klay nicht magst, dann stimmt irgendwas nicht mit dir«, sagte Journalist Howard Beck anlässlich des Comebacks im Podcast Crossover. »Er wirkt wie ein normaler Typ, der gleichzeitig auf dem Feld ein echter Killer ist«, so NBA-Experte Zach Lowe in seinem Podcast über Thompson.

Es ist die Mischung aus Nahbarkeit, einer etwas schrägen Coolness und seinen Fähigkeiten auf dem Court, die Thompson die Gunst der Fans garantiert. Immerhin war das Spiel zwischen den Warriors und Cleveland laut Beck das am meisten gesehene seit 2016.

Zusätzlich lässt Thompsons Blick auf den Basketball, im Gegensatz zu so manch einem anderen Kollegen, offensichtlich jeglichen Zynismus vermissen. Davon zeugt eine von Lowes Anekdoten über Thompson: »Die sportlich Verantwortlichen der Warriors haben oft probiert, Klay dazu zu bringen, mehr Fouls zu provozieren. Er lehnte das jedoch immer wieder ab; das sei einfach nicht seine Art, Basketball zu spielen.«