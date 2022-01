Nachschlag: Diplomatie? Lächerlich.

Ints Kalnins/REUTERS Gegen Diplomaten helfen nur Soldaten

Der Mann vom Radio trägt sich mit ernsten Zweifeln an der Kriegsbereitschaft seiner Nation. Da scheinen die Zeichen endlich, endlich auf militärische Eskalation zu stehen, und sein Land erweist sich einfach nicht als hinreichend kriegsgeil. »Ist die Bundesregierung noch ein verlässlicher Partner in der NATO?« Was der so Befragte in den folgenden sieben Minuten immer wieder antwortet, muss sich für Jasper Barenburg vom Deutschlandfunk wie die Ausführungen eines Aliens anhören: mit den Mitteln der Diplomatie einen Krieg verhindern, sagt Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn. »Gehört dazu nicht auch effektive Abschreckung?« – »Keiner will eine militärische Intervention in der ­Ukraine akzeptieren.« – »Schließt sich das Fenster für die von Ihnen gewünschte Diplomatie nicht?« – »Es funktioniert nicht, das militärische Übergewicht Russlands mit Waffenlieferungen an die Ukraine auszugleichen.« Diplomatie? Lächerlich. In der Rundfunkanstalt in Köln herrscht frei nach Friedrich Wilhelm IV. die Devise: Gegen Diplomaten helfen nur Soldaten. (brat)