Die Schriftstellerin Judith Hermann wurde am Montag mit dem Bremer Literaturpreis 2022 ausgezeichnet. Die 1979 in Westberlin geborene Autorin erhält den mit 25.000 Euro dotierten Preis nach Angaben des Bremer Senats für ihren Roman »Daheim« (Verlag S. Fischer). Darin geht es um eine Frau, die nach dem Auseinanderbrechen der Familie ein neues Zuhause in einem Nordseedorf sucht. Hermann lebt und schreibt in Berlin und in Ostfriesland. Erstmals wurde der Bremer Literaturpreis 1954 vergeben. Seit 1977 gibt es zusätzlich einen Förderpreis. Er ist mit 6.000 Euro dotiert und geht 2022 an den in Leipzig lebenden Autor Matthias Senkel für seinen Erzählungsband »Winkel der Welt« (Verlag Matthes & Seitz). (dpa/jW)