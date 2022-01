Objekte schauen dich an

Ernst Ludwig Kirchner/Kirchner Museum Davos, Schenkung aus dem Nachlass Ernst Ludwig Kirchner 1992 »Es gibt mehr Infos über die schwarze Katze Kirchners als über die schwarzen Modelle«: Ernst Ludwig Kirchner mit Lebensgefährtin Erna Schilling im Atelier in Berlin-Wilmersdorf (um 1912)

Steht man vor den hundert Kunstgegenständen aus aller Welt, wird schnell verständlich, dass Karl Schmidt-Rottluffs Sammlung großen Eindruck auf seine Zeitgenossen gemacht haben muss. Die Masken, die Instrumente und kleinen Skulpturen aus Kamerun, Neuguinea oder Mexiko umgaben ihn, gehörten zum Interieur seines Ateliers. In einer Zeit, als die Globalisierung noch in den Kinderschuhen steckte, kündeten sie von einer fernen Welt, die augenscheinlich so ganz anders war, scheinbar urtümlicher, näher an der Natur als das industrialisierte Europa um 1900.

Dass der Blick der expressionistischen Brücke-Künstler auf diese Objekte mehr über sie selbst verrät, ihre Träume und Begierden entlarvt, als dass er den gesammelten Gegenständen und ihren Herkunftsgesellschaften gerecht würde, darüber lässt die Doppelausstellung im Berliner Brücke-Museum und im Kunsthaus Dahlem keinen Zweifel.

»Eines der wichtigsten Instrumente weißer Dominanz ist der Blick. Schauen bedeutet bestimmen, angeschaut werden bedeutet, bestimmt zu werden«, wird die Kunstwissenschaftlerin Sandrine Micossé-Aikins im Glossar zur Ausstellung zitiert. Wie gut ist es, dass die Objekte auch zurückblicken. Von der Künstlerin Saba Innab wie auf den Rängen eines Amphitheaters plaziert, scheinen sie es zu sein, die wiederum den Betrachter in den Fokus nehmen.

Rassistische Stereotype

»Whose Expression«, wessen Ausdruck wird hier angesehen, aufgegriffen und nach eigenen Vorstellungen reinszeniert, fragt die Ausstellung im Brücke-Museum. Manchmal sind es subtile Zitate. Etwa im Gemälde »Das gelbschwarze Trikot« von Max Pechstein. Nicht die Frauenfigur in Badekleidung ist hier bedeutend, sondern die fünf nackten Figuren im Hintergrund. In ihrer reduzierten Form, den stelzfüßigen Bewegungen greifen sie Darstellungen auf einem Dachbalken aus Palau im westlichen Pazifik auf, wie er bereits vor einhundert Jahren im Völkerkundemuseum in Dresden zu sehen war. Das Museum besuchten die Künstler der Brücke immer wieder, suchten das Exotische und fanden Inspiration. Gar nicht subtil hingegen das Gemälde »Holzfigur« von Emil Nolde aus dem Jahr 1912. Die Messingfigur aus dem Königreich Benin machte er zur Karikatur und griff dabei auf rassistische Stereotype zurück.

Enotie Ogbebor, selbst Künstler aus Benin City in Nigeria, wo die berühmten Benin-Bronzen noch heute gefertigt werden, erläutert in einem Video die Bedeutung dieser Kunst für das westafrikanische Land. Auch er selbst lasse sich von diesen Figuren inspirieren. Was genau das für Ogbebors Schaffen bedeutet, was es von den Arbeiten der Brücke-Künstler unterscheidet – die Beantwortung dieser Fragen hätte aufschlussreich sein können, bleibt in der Ausstellung aber unbeantwortet.

Es sei keineswegs ihr Anliegen gewesen, den Brücke-Künstlern eine Schuld zuzuweisen, sagt die Direktorin des Museums, Lisa Marei Schmidt, gegenüber jW. Es gehe vielmehr darum, Verantwortung für das koloniale Erbe in der eigenen Sammlung zu übernehmen. Dennoch kommt gerade Nolde nicht gut weg. Es wird deutlich, dass dem antisemitischen und rassistischen Expressionisten daran gelegen war, den Erwartungen des Kunstpublikums und ihren Vorstellungen über die »Wilden« gerecht zu werden.

Denn Nolde musste es besser wissen. Wie auch Pechstein reiste er selbst in den Südpazifik. Die beiden taten es dem Beispiel Paul Gauguins gleich, der Ende des 19. Jahrhunderts für einige Jahre in der französischen Kolonie Tahiti lebte. Der Frühexpressionist Gauguin arbeitete gezielt am europäischen Südseetraum, erschuf Idyllen, die nichts mit seiner eigenen Lebensrealität zu tun hatten. Er, der an Syphilis erkrankt war, auf dessen Beinen blutige Ekzeme wuchsen und der 1898 einen Selbstmordversuch unternahm, war von großem Einfluss auf die Brücke-Künstler, nachdem sie seine bunten Inselwelten in einer Dresdner Ausstellung gesehen hatten.

Subjektive Kriterien

Trotz allem sei es falsch, von den Brücke-Künstlern als Gruppe zu reden, wenn es um ihren Umgang mit dem exotisierten Fremden geht. »Jeder dieser Künstler hat einen ganz eigenen Zugang«, hebt Lisa Marei Schmidt hervor. Nolde und Pechstein waren selbst zu den Orten ihrer Begierde gereist, andere, wie Rottluff holten sich fremde Kunstgegenstände in das eigene Atelier, ohne dafür je Europa verlassen zu müssen. Wie er an die rund einhundert Gegenstände aus zwanzig Regionen der Welt gekommen ist? »Wir wissen es nicht«, so die Direktorin unumwunden. Es sei eine Künstlersammlung, nach subjektiven Kriterien zusammengestellt. Aufzeichnungen dazu seien keine bekannt.

Rottluffs Sammlung wird unter dem Titel »Transition Exhibition« im benachbarten Kunsthaus Dahlem gezeigt. Was über die Ritual- und Alltagsgegenstände bekannt ist, ist in einer frei zugänglichen Datenbank auf Wikimedia Commons einsehbar. Dort sind die Gegenstände, die zum Großteil aus ehemaligen deutschen Kolonialgebieten zusammengetragen sind, mit wenigen beschreibenden Informationen versehen. Ihre genaue Provenienz zu klären, wird das Museum noch Jahre beschäftigen.

Ein unbeschriebenes Blatt

Im Kunsthaus wird Rottluffs Sammlung von Arbeiten zeitgenössischer Künstler gerahmt, die sich mit der Verquickung von Expressionismus und Kolonialismus befassen. Eine dieser Künstlerinnen ist Mariana Castillo Deball. In ihrer Serie »Falschgesichter« schafft sie mit dem Falzen weißer Blätter so simple wie überzeugende Abstraktionen der Masken in der Rottluff-Sammlung. Nicht nur hebt sie damit die abstrakten Formen hervor, auf die es die Kubisten und Expressionisten abgesehen hatten, zugleich entblößt sie über das unbeschriebene Blatt die Leerstelle im Wissen über die Objekte.

Dieses Nichtwissen betrifft auch Menschen. So stand eine »Milly« genannte Frau Ernst Ludwig Kirchner Modell; er hielt sie 1911 im Akt »Schlafende Milly« bildlich fest. »Es gibt mehr Infos über die schwarze Katze Kirchners als über die schwarzen Modelle«, kommentiert die Wissenschaftlerin Natasha A. Kelly in einem Video im Brücke-Museum.