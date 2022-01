»Lorenzo ist einer von uns!«

Salvatore Esposito/imago/Pacific Press Agency Flashmob gegen tödliche Arbeitsunfälle im April 2018 in Neapel

Wie oft muss es noch passieren? Unter diesem Motto versammelten sich am Sonntag abend mehrere hundert Personen an der Piazza della Rotonda in Rom, um gegen die »Alternanza scuola lavoro«, also die Mischung von Praxis und Unterricht, die in Berufsschulen üblich ist, zu demonstrieren. Grund für den Protest in der italienischen Hauptstadt ist der Tod des 18jährigen Lorenzo Parelli, der am Freitag in der Nähe von Udine bei einem Schulpraktikum ums Leben kam. Es sollte eigentlich sein letzter Tag bei der Metallbaufirma Burimec sein, bevor er diese Woche zurück in die Schule gegangen wäre. Doch er wurde von einer 150 Kilogramm schweren Metallstange, die von einem 15 Meter hohen Gerüst fiel, auf den Kopf getroffen. Obwohl er einen Schutzhelm trug, kam für ihn jede Hilfe zu spät.

Die Demonstration, die gegen 17.30 Uhr friedlich losging, eskalierte, als sie sich Richtung Bildungsministerium verlagerte. Es kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften. Laut Medienberichten hatten mindestens vier Demonstranten »blutige Gesichter«. Auf Twitter war die Aufforderung an Minister Patrizio Bianchi zu lesen, er müsse jetzt klare Position beziehen. Zuvor hatte er plakativ geäußert, bei einem Praktikum müsse es immer um wertvolle Lebenserfahrung gehen. »Der Unfall ist inakzeptabel, so wie es jeder Todesfall am Arbeitsplatz ist«, sagte er ein Tag nach dem Tod des jungen Mannes. Die Aussage bezog sich auch auf zwei weitere Arbeitsunfälle vom Freitag. Im Turiner Umland war der 58jährige Handwerker Vincenzo Pignone in einen Sandstrahler gefallen und dabei ums Leben gekommen. In Rom war der Arbeiter Salvatore Mongiardo bei einer Kabelinstallation aus fünf Meter Höhe abgestürzt – er starb ebenfalls.

Im Fall Parelli erstatte die Staatsanwaltschaft bereits Anzeige gegen die Firma Burimec wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Die Behörden müssen nun klären, ob es ein »Unglück« war, oder ob der Unfall aufgrund von mangelhaftem Arbeitsschutz geschah. Der Vorfall löst jedenfalls heftige Reaktionen im ganzen Land aus und hat offensichtlich einen Nerv getroffen.

Schon am Samstag wurde das Eingangstor der Confindustria in Florenz, Italiens größtem Unternehmerverband, mit roter Farbe beschmiert. Daneben wurden mehrere Banner aufgehängt, die an die auf Arbeit Getöteten erinnern sollen: »Der wahre Notstand: Vier Tote auf Arbeit pro Tag«, »Lorenzo ist einer von uns«, »Pro Tag vier Tote auf Arbeit rufen nach Rache«, um nur einige der Slogans zu nennen. Am Sonntag wurde auf einer Facebook-Seite, die ein Zusammenschluss florentinischer Erwerbsloser sein soll, folgendes Statement veröffentlicht: »Confindustria hat unser Blut an ihren Händen. Dass vier an einem Tag umkommen, ist ein Ruf nach Rache. Lorenzo war einer von uns – man kann nicht so sterben!« Der Kapitalverband erstattete aufgrund der Aktion am Eingangstor Anzeige wegen »Sachbeschädigung« und ließ die Banner umgehend entfernen. Ermittlungen gegen rund 20 Personen wurden aufgenommen.

Tatsächlich sind Arbeitsunfälle in Italien keine seltene Todesursache. Im Dezember vergangenen Jahres zog die Gewerkschaft CISL Bilanz: »Die Maßnahmen der Regierung reichen nicht aus. Es braucht mehr Kontrolle.« Hintergrund war die jüngst veröffentlichte Statistik: Durchschnittlich waren es bis von Januar bis Oktober 2021 pro Tag drei tödliche Unfälle am Arbeitsplatz, also mehr als 1.000 Tote in zehn Monaten. Laut Maurizio Landini, Generalsekretär der Gewerkschaft CGIL, sind italienische Baustellen »wie der Wilde Westen«. Die Arbeitsaufsichtsbehörde schlägt Alarm: Die Arbeitsschutzmaßnahmen auf neun von zehn Baustellen entsprechen nicht den Vorschriften, und das ist im schlimmsten Fall tödlich.