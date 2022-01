Widerstand gegen Ausverkauf

Pablo Gonzalez/Lagencia/imago images Anstatt die medizinische Grundversorgung zu sichern, wird gekürzt: Impfung einer 100jährigen in ihrem Auto (Vitoria-Gasteiz, 24.2.2021)

Sie haben die Schnauze voll: Am Wochenende demonstrierten mehrere tausend Menschen in den drei baskischen Provinzhauptstädten Bilbao, Donostia-San Sebastian und Vitoria-Gasteiz gegen die gegenwärtigen desolaten Zustände im baskischen Gesundheitswesen und gegen den bevorstehenden Rückbau der öffentlichen Gesundheitsversorgung. Zu den Protesten aufgerufen hatte ein breites Bündnis aus Gewerkschaften unterschiedlicher politischer Couleur. Dabei waren die zur linken baskischen Unabhängigkeitsbewegung gehörenden bzw. ihr nahestehenden Arbeiterorganisationen LAB (Langile Abertzalean Batzordeak) und ELA (Eusko Langileen Alkartasuna) sowie die beiden größten spanischen Gewerkschaften CCOO (Comisiones Obreras) und die sozialdemokratische UGT (Unión general de trabajadores). Unterstützt wurden die Proteste von einer Vielzahl politischer Parteien, Nachbarschaftskomitees, der Bewegung der Rentner und Fachverbänden der Berufsgruppen aus dem Sorgebereich.

»Der Zusammenbruch von Osakidetza (das baskische Gesundheitswesen, jW) ist ein offenes Geheimnis, und die Probleme sind auch nicht neu, sie haben nicht mit der Pandemie begonnen«, äußerten Teilnehmende der Demonstration ihren Unmut über die katastrophalen Zustände gegenüber der Zeitung Gara. Osakidetza leide unter Unzulänglichkeiten, die sich nicht nur auf die Verringerung des Personalbestands, sondern auch auf die Qualität der Pflege selbst auswirke, die unter den derzeitigen Bedingungen nicht gewährleistet werden könne, so die Demonstrierenden weiter.

Auf der Abschlusskundgebung erinnerten die Gewerkschaften daran, dass sie bereits 2019 mit Mobilisierung auf die kritischen Zustände im Gesundheitswesen hingewiesen hätten. Mit der Forderung nach einer Aufstockung des Personals, um den bereits damals erkennbaren Bedarf zu decken, hätten sie konkrete Lösungsvorschläge vorgelegt, die von den Verantwortlichen jedoch unbeachtet geblieben seien. Vielmehr habe die Politik der verantwortlichen Regionalregierung unter Führung der christdemokratischen PNV (Partido Nacionalista Vasco) mit einem drastischen Personalabbau von mehreren tausend Stellen, der Schließung von Impfzentren und der erheblichen Kürzung von Arbeitsteams zu einer weiteren Eskalation der Lage in der Pandemie beigetragen. Die Gewerkschaftsvertreterin Amaia Mayor erklärte in einem Gespräch mit der baskischen Zeitung Berria vor der Demonstration, dass der Zustand der medizinischen Grundversorgung unerträglich sei. Nach zwei Jahren Pandemie seien die Beschäftigten psychisch erschöpft. Viele Pflegende müssten Überstunden machen, um den täglichen Personalbedarf zu decken. Strukturelle Probleme würden auf diese Weise durch den persönlichen Einsatz der Fachkräfte von Osakidetza gelöst, so Mayor weiter.

In Bilbao betonten die Gewerkschaftsverbände, dass die Situation, in der sich das öffentliche Gesundheitssystem in der Baskischen Autonomen Gemeinschaft aktuell befindet, kein Zufall sei. Vielmehr sei sie das Ergebnis einer kalkulierten Strategie, die die öffentliche gesundheitliche Primärversorgung zurückbauen wolle, während zugleich der privatwirtschaftliche Gesundheitsmarkt Rekordumsätze erreiche. Anstatt eine »garantierende« Politik zu betreiben, habe man beschlossen »zu kürzen« und »zu sparen«.

Es sei unverständlich, dass bei rekordverdächtigen Infektionszahlen Dienstpläne eingeschränkt würden, Krankheits- oder Urlaubszeiten nicht ersetzt und zeitweise nur vier Ärzte im Einsatz sind, wo eigentlich elf sein sollten. Die Gewerkschaftsvertreter forderten sofortige Maßnahmen zur Behebung der desolaten Zustände. Als zeitnahe Schritte zur Sicherung der medizinischen Grundversorgung forderten sie eine sofortige Erhöhung der Personaldecke in allen Bereichen, Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie eine Stärkung der Finanzierung von Osakidetza.

Der baskische Gesundheitsdienst Osakidetza wurde 1984 mit dem Ziel der primären medizinischen Grundversorgung gegründet. Ihm gehören eine Vielzahl an Kliniken, Rehabilitations- und Pflegeeinrichtungen an. Er stellt damit für viele Menschen die medizinische Erstversorgung in der Baskischen Autonomen Gemeinschaft dar.