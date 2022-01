Besserer Mindestlohn für gute Rente

Der Sozialverband VdK kritisierte am Montag die Rentenpläne der Bundesregierung:

Die neue Bundesregierung will mit zehn Milliarden Euro einen Kapitalfonds zur Entlastung der gesetzlichen Rentenversicherung anschieben. Das Institut der deutschen Wirtschaft kritisiert, dass diese Pläne nicht ausreichen, um die drohende Finanzlücke zu schließen. Es fordert unter anderem, die Lebensarbeitszeit weiter zu verlängern. Dazu sagt VdK-Präsidentin Verena Bentele: »Ja, wir brauchen sofort einen Neustart in der Rente. Wenn die Babyboomer in den kommenden Jahren in Rente gehen, hat dies Auswirkungen auf die Finanzierung der Rentenversicherung. Aber weder Aktienrente noch ein höheres Renteneintrittsalter sind die Lösung. Sie werden die Altersarmut nur vergrößern. Statt dessen brauchen wir dringend mehr Erwerbstätige, die in die Rentenversicherung einzahlen, das heißt: Beamte, Selbständige und Politiker müssen künftig endlich auch in die gesetzliche Rente einzahlen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss verbessert werden, damit mehr Frauen Vollzeit arbeiten können. Und wir brauchen einen Mindestlohn von mindestens 13 Euro, nur so bekommen Geringverdiener eine Rente oberhalb des Existenzminimums.«

Civaka Azad, das Kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, informierte am Montag über eine Kundgebung gegen das Verbot von kurdischen Verlagshäusern in Deutschland:

Am 26. Januar wird vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Klage des Mezopotamien-Verlags und des Musikvertriebs Mir Multimedia gegen ihr Verbot verhandelt. Das Bundesinnenministerium hatte mit der Verfügung vom 1. Februar 2019 die auf die Verlegung und den Vertrieb von kurdischer Literatur und kurdischer Musik spezialisierten Unternehmen als angebliche Teilorganisationen der PKK verboten. Das wohl weltweit größte kurdische Musikarchiv sowie die Verlagsbestände, etwa 50.000 Werke, wurden bei einer Großrazzia am 12. Februar 2019 beschlagnahmt. (…) Gleichzeitig zum Prozessbeginn findet eine Protestkundgebung gegen das Verbot des Verlags und des Musikvertriebs statt. Das Rojava-Solidaritätsbündnis Leipzig ruft für den 26. Januar um 10 Uhr am Simsonplatz 1 in Leipzig zu einer Kundgebung auf. (…) Bereits vorab haben sich mehr als 100 Kultur- und Medienschaffende in einem offenen Brief mit den verbotenen kurdischen Einrichtungen solidarisiert. »Wir fordern die demokratischen Grundrechte der Kunst-, Meinungs-, Presse- und Publikationsfreiheit auch für die kurdischen Menschen in Deutschland ein«, heißt es unter anderem in ihrem Appell an die Bundesregierung.

civaka-azad.org

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) forderte am Montag die Bundesregierung auf, wieder in den Hochschulbau einzusteigen:

(…) Die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau ist 2016 aus dem Grundgesetz gestrichen worden, 2019 flossen zum letzten Mal Kompensationsmittel des Bundes für den Hochschulbau an die Länder. Der Wissenschaftsrat hat nun allein den Sanierungsstau an den Hochschulen auf 60 Milliarden Euro beziffert. »Der Bund darf die Länder beim Hochschulbau nicht im Regen stehenlassen, sondern muss ihnen jetzt mit einer kräftigen Investitionshilfe unter die Arme greifen. In einem ersten Schritt sollte er noch 2022 mindestens eine Milliarde Euro zusätzlich bereitstellen, die die Länder mit einer weiteren Milliarde aufstocken müssten«, betonte der stellvertretende GEW-Vorsitzende und -Hochschulexperte, Andreas Keller.