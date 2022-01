Tim Oelbermann/imago images Anklage: Protest gegen Polizeigewalt nach dem Tod von Georgios Zantiotis in Wuppertal (7.11.2021)

Sie planen für Sonnabend eine Demonstration in Wuppertal. Anlass ist der Tod des 26jährigen Georgios Zantiotis im November in einer Gewahrsamszelle des Amtsgerichts. Was fordern Sie?

Wir sehen uns an der Seite und in Solidarität mit den Angehörigen und Freunden von Georgios Zantiotis. Diese fordern eine genaue Aufklärung der Todesumstände. Bereits die gewaltsame Festnahme von Georgios wirft eine Menge Fragen nach der Verhältnismäßigkeit auf. Unsere Forderungen richten wir aber nicht an Polizei und Staatsanwaltschaft, von ihnen haben wir in diesem und ähnlichen Fällen nichts zu erwarten. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen ja auch bereits eingestellt. Wir fordern Wahrheit und Gerechtigkeit, gehen aber davon aus, dass jeder Fetzen dieser Wahrheit durch eigene Initiativen und gegen institutionelle Widerstände erkämpft werden muss.

Der Anmelder wurde von der Versammlungsbehörde abgelehnt. Was steckt Ihrer Meinung nach dahinter?

Die Behörde hat ihn als Leitung der Versammlung mit der Begründung abgelehnt, er sei dazu unfähig. Dazu zieht sie unter anderem vermeintliche Straftaten heran, für die er aber gar nicht verurteilt wurde. Die Behörde maßt sich eine Beurteilung von Fähigkeiten und Charakter des Anmelders an. Wir sehen das vor dem Hintergrund des gerade erst verschärften Versammlungsgesetzes in NRW sehr kritisch. Polizei und Versammlungsbehörde haben weitere Kompetenzen erhalten, die sie hier nun direkt anwenden. Zwischen unserer Anmeldung und einer ersten Reaktion lagen circa zweieinhalb Wochen. Offenbar wollte die Polizei erst abwarten, bis das neue Gesetz am 7. Januar in Kraft trat. Wir sehen das als Machtdemonstration: Wir wollen eine polizeikritische Veranstaltung machen, die Polizei geht dagegen vor.

Wie wehren Sie sich?

Mit einer Anwältin soll eine Klage gegen die Ablehnung eingereicht werden. Doch wir warten immer noch auf den Bescheid, um klagen zu können. Zu befürchten ist, dass sich die Versammlungsbehörde so lange Zeit lässt, bis es zu spät ist. Das Hinauszögern betrachten wir als Untergrabung unseres Rechtsschutzes.

In Wuppertal gab es in den vergangenen Jahren mehrere Todesfälle bei Polizeieinsätzen. Ist die Polizei dort ein Sonderfall?

Sicher nicht, das Problem ist strukturell. Die Berichte über Tote im Kontext von Polizeieinsätzen häufen sich. Mal sei es Notwehr der Beamten, mal eine vermeintlich natürliche Todesursache gewesen. Die Ermittlungen werden in aller Regel ohne Gerichtsverfahren oder ernsthafte Konsequenzen eingestellt. Viele der Schützen sind recht jung. Der Gebrauch der Schusswaffe wird in der heutigen Ausbildung anders vermittelt. Die Waffe soll schneller gezogen werden, und anstatt in die Beine schießen sie direkt in den Oberkörper, weil der leichter zu treffen ist. Dass dabei Menschen sterben, ist leider die tragische Konsequenz. Und nach vielen öffentlichgewordenen rechten Netzwerken und Verabredungen zu Gewalttaten in Polizeibehörden wäre eine diesbezügliche Untersuchung sicher auch in Wuppertal angebracht – wir sehen hier zumindest eine auffallend hohe Zahl an Toten.

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach CDU-Innenminister Herbert Reul?

Wir sehen ihn in der Verantwortung. Insbesondere die Kriminalisierung von Shisha-Bars und regelmäßige Razzien in seiner Amtszeit konstruieren ein Bild, das Besitzer und Besucher als kriminell abstempelt. So verhärtet sich auch ein Feindbild innerhalb der Polizei. Und von transparentem Umgang mit Problemen in seiner Polizei ist bei genauerem Hingucken eher wenig zu bemerken. Reul verspricht zwar zum Beispiel nach jeder öffentlichgewordenen Nazichatgruppe gerne eine schnelle und lückenlose Aufarbeitung. In der Folge passiert dann aber wenig. Strukturelle Probleme wie Rassismus, Sexismus, Korpsgeist und Gewalttätigkeit innerhalb der Polizei werden weiterhin nicht ernsthaft bearbeitet oder gleich ganz verleugnet.