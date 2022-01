Raus aus der Billigfalle

Manngold/imago images Von Pleitefirmen vor die Tür gesetzte Kunden stranden automatisch bei den in der Regel teureren Grundversorgern

Dreht die Bundesregierung den Billiganbietern am Energiemarkt den Saft ab? Mit der Ankündigung von Vorschlägen, wie unseriösen Wettbewerbern künftig wirksamer zu begegnen wäre, dürfte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWK), Oliver Krischer, für Unruhe in der Branche sorgen. »Dass rund einer Million Gas- und Stromkunden innerhalb kürzester Zeit gekündigt wird, darf sich so nicht wiederholen«, zitierte die Deutsche Presseagentur (dpa) den Politiker von Bündnis 90/Die Grünen am Montag.

Allein im zurückliegenden Jahr hatten knapp 40 Unternehmen Insolvenz angemeldet oder kurzfristig ihre Lieferungen eingestellt, weil ihr auf Dumpingtarifen basierendes Geschäftsmodell angesichts der Preisturbulenzen an den Energiebörsen Schiffbruch erlitten hat.

Krischer kündigte Maßnahmen der Bundesregierung an, die es der Bundesnetzagentur erleichtern sollen, schwarze Schafe schneller und besser herauszufiltern. Außerdem stellte er eine Neuregelung zum Verbot gesplitteter Grundversorgungstarife in Aussicht, die »am Ende nur ein unnötiges Beschäftigungsprogramm für Gerichte« seien. Wie junge Welt berichtete, stranden die von den Pleitefirmen vor die Tür gesetzten Kunden automatisch bei den örtlichen Grundversorgern, die diese in vielen Fällen mit horrenden Kosten belegen. Laut einem in der Vorwoche veröffentlichten Positionspapier des Bundesverbands der Verbraucherzentralen (VZBV) muss ein Durchschnittshaushalt jährliche Mehrausgaben von »889 Euro bis zu 1.654 Euro« für Strom gegenüber Bestandskunden aufwenden.

Die Grundversorger rechtfertigen das Vorgehen damit, für die in so großer Zahl unerwartete Neukundschaft selbst auf kurze Sicht teuer Energie zukaufen zu müssen. Der VZBV hält die überhöhten Tarife dagegen für »nicht nachvollziehbar« sowie die Unterscheidung nach Bestands- und Neukunden für »rechtlich unzulässig«. Der Verdacht liege nah, dass einige Anbieter ihre Kosten einseitig auf Neukunden abwälzen wollten. Nach Verbandsangaben gibt es bundesweit bereits sieben Abmahnungen und eine Androhung wegen der Einstellung von Stromlieferungen, der Kündigung von Verträgen oder wegen extremer Preiserhöhungen.

Bereits vor einer Woche hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf dem Energiegipfel des Handelsblatts entsprechende Regulierungsschritte signalisiert. Zum Beispiel könne man Energievertriebe dazu zwingen, einen Teil ihrer Lieferverpflichtungen auch durch langfristige Beschaffungsverträge abzusichern, erklärte der Grünen-Kovorsitzende. Gas- und Stromdiscounter decken ihren Bedarf kurzfristig auf dem sogenannten Spotmarkt und geraten bei längeren Hochpreisphasen rasch in Liquiditätsengpässe. Die Spekulation auf »ewig günstige Preise« sei »kein belastbares Geschäftsmodell«, monierte Habeck. Sein Staatssekretär Krischer regte nun zudem an, die Aussetzung von Gas- oder Stromlieferungen künftig mehrere Monate im Voraus avisieren zu müssen, damit sich Leidtragende in Ruhe nach einer Alternative umsehen können. Auch das wäre ein Stolperstein für dubiose Geschäftemacher. Nicht selten ereilte der Wechsel zum Grundversorger die Leidtragenden ohne jede Vorabbenachrichtigung.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Preisrallye an den Energie- und Rohstoffbörsen wird seit Monaten auch auf Ebene der Europäischen Union (EU) über eine Regulierung der Märkte beraten. Greifbare Ergebnisse blieb ein informelles Treffen der EU-Energie- und Klimaschutzminister am Wochenende in Brüssel allerdings schuldig. Im Vorfeld hatte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) gewarnt. Eingriffe in den EU-Energiebinnenmarkt »bergen die Gefahr, lang erarbeitete Errungenschaften wieder zu verlieren«, verlautete der Verband am Freitag in einer Mitteilung. Die Marktmechanismen seien beständig weiterentwickelt worden und »funktionieren heute – zum Wohle aller Europäerinnen und Europäer – sehr gut«. Beim Blick auf die Stromrechnung mag manch einer daran zweifeln.