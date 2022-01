NATO rüstet in Osteuropa auf

Mc3 Cameron Pinske/Planetpixx/ZUMA Wire/ imago images Flugzeugträger »USS Dwight D. Eisenhower« im Mittelmeer

Am Montag bestätigte die NATO in Brüssel, dass die USA erwägen, »ihre militärische Präsenz im Osten des Bündnisses zu erhöhen«. Die Allianz verwies zudem darauf, dass auch Dänemark, Spanien, Frankreich und die Niederlande Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge entsenden. Frankreich habe sich bereiterklärt, Truppen unter NATO-Führung nach Rumänien zu entsenden. Die Niederlande schicken ab April zwei »F-35«-Kampfflugzeuge nach Bulgarien. Einem Bericht der New York Times zufolge erwägt US-Präsident Joseph Biden die Entsendung von mehreren tausend US-Soldaten sowie von Kriegsschiffen und Flugzeugen ins Baltikum und nach Osteuropa. Eine Entscheidung werde noch in dieser Woche erwartet. Das US-Internetportal Defense One berichtete am Montag, dass Washington noch am selben Tag zusätzliche Militärausrüstung an die Ukraine liefern werde. Die EU-Kommission kündigte ebenfalls am Montag an, dass sie kurzfristig Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro an Kiew ausreichen werde. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, insgesamt hätten die EU und ihre Finanzinstitutionen der Ukraine seit 2014 mehr als 17 Milliarden Euro in Krediten und Zuschüssen zur Verfügung gestellt.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow reagierte auf die NATO-Mitteilung mit dem Vorwurf, sie führe »dazu, dass die Spannung wächst«. Nicht Russland sei deren Ursprung, sondern die »Informationskampagne« und »Hysterie« der USA und der NATO. Peskow verwies auf deren Waffenlieferungen und den Abzug von Mitarbeitern westlicher Botschaften in Kiew. Die Kampagne werde von einer Vielzahl »einfacher Lügen« begleitet. Er warnte zugleich vor der wachsenden Gefahr eines Überfalls von ukrainischer Seite auf den Donbass: »Die Gefahr ist da, und sie ist jetzt sehr groß. Sie ist höher als früher.« Die Ukraine sei gerade dabei, ihre Truppen und Ausrüstung in sehr hoher Zahl entlang der Linie zu den »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk zu konzentrieren. Die »Hitzköpfe« in der Ukraine würden jetzt durch Waffenlieferungen ermuntert.