Russland: Zentralbank für Gesetze gegen Kryptowährungen

Maxim Shemetov/File Photo/Reuters

Moskau. Die Zentralbank der Russischen Föderation hat vorgeschlagen, die Ausgabe, das Erzeugen und den Umlauf von Kryptowährungen in Russland zu verbieten, um die dadurch verursachten Gefahren zu mindern. Das teilte die Regulierungsbehörde laut staatlicher Nachrichtenagentur TASS in einem Bericht vom Donnerstag mit. »Der Status des russischen Rubels, der keine Reservewährung ist, macht es unmöglich, einen weichen Ansatz in Russland anzuwenden« und die wachsenden Risiken zu ignorieren. Aus Sicht der Behörde »sind zusätzliche Maßnahmen angebracht«, heißt es in dem Dokument.

Die Bank von Russland schlägt demnach eine Reihe von Gesetzesänderungen vor. Darunter das Verbot der Ausgabe sowie der Organisation des Umlaufs von Kryptowährungen »einschließlich durch Krypto-Börsen, Krypto-Tauscher, P2P-Plattformen« auf dem Territorium der Russischen Föderation. »Es wird vorgeschlagen, ein Verbot für Investitionen von Finanzinstituten in Kryptowährungen und damit verbundene Finanzinstrumente sowie für die Nutzung russischer Finanzintermediäre und der russischen Finanzinfrastruktur zur Durchführung von Transaktionen mit Kryptowährungen einzuführen und die Haftung für Verstöße gegen dieses Verbot festzulegen«, erklärte die Bank von Russland. (jW)