Klaus Müller soll Präsident der Bundesnetzagentur werden

Christophe Gateau/dpa

Düsseldorf. Die Bundesnetzagentur soll künftig vom bisherigen Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands , Klaus Müller, geführt werden. Dieser sei der »richtige Kandidat«, erklärte der niedersächsische Energie- und Klimaschutzminister sowie Vorsitzende des Beirates bei der Bundesnetzagentur, Olaf Lies (SPD), am Donnerstag. Demnach soll die Personalie am kommenden Montag in einer Beiratssitzung beschlossen werden, die offizielle Wahl soll im Februar stattfinden. Müller war von 2000 bis 2005 für die Grünen Umweltminister in Schleswig- Holstein. Von 1998 bis 2000 saß er außerdem im Bundestag. Seit 2014 ist er Chef des Verbraucherzentrale Bundesverband.

Die Bundesnetzagentur liegt als Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr. Die Agentur ist als oberste Regulierungsbehörde für die Bereiche Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zuständig. Der Beirat der Bundesnetzagentur setzt sich aus 16 Mitgliedern des Bundestages und 16 Vertretern des Bundesrates zusammen. (AFP/jW)