Malta: Haus von Ex-Regierungschefs wegen Korruptionsverdachts durchsucht

Jonathan Borg/AP/dpa Wurde vor der Hausdurchsung informiert: Maltas ehemaliger Premierminister Joseph Muscat (Valletta, 20.11.2019)

Valletta. Die maltesische Polizei hat im Rahmen einer Ermittlung zu einer millionenschweren Krankenhausprivatisierung das Haus des früheren Regierungschefs Joseph Muscat durchsucht. Er habe ihnen alles gegeben, was sie wollten, darunter Dokumente und elektronische Geräte von ihm, seiner Frau oder seinen Töchtern, erklärte der 47jährige der Times of Malta am Mittwoch. Er selbst sei nur »halb überrascht« über die Durchsuchung gewesen, da er zuvor einen Hinweis bekommen habe. Die Justiz untersucht dem Medienbericht zufolge einen Vertrag zur Privatisierung dreier staatlicher Krankenhäuser. Das Geschäft wurde zur Amtszeit Muscats vereinbart. Der Politiker soll 60.000 Euro von der Firma erhalten haben, die später die Kliniken betrieb. Muscat gab an, das Geld für Beratertätigkeiten bekommen zu haben. Der ehemalige Vorsitzende der sozialdemokratischen Partit Laburista war von 2013 bis Januar 2020 Ministerpräsident des EU-Landes. Im Zusammenhang mit dem Mord an der Investigativ-Journalistin Daphne Caruana Galizia trat er nach Korruptionsvorwürfen schließlich zurück. (dpa/jW)