Die höchste Pleite

Budapest. Olympiasieger Frankreich hat bei der Handballeuropameisterschaft eine historische Niederlage erlitten und muss um den Halbfinaleinzug bangen. Die Mannschaft des früheren Bundesligastars Guillaume Gille, der sich wie zwei seiner Spieler derzeit nach positivem Coronatest in Quarantäne befindet, unterlag Island in Budapest mit 21:29. Für Les Bleues war es die bislang höchste Pleite in exakt 100 Spielen bei EM-Endrunden. (sid/jW)