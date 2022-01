Orte der Bedrohung

Alison Rosa/Photo Courtesy of Apple Bildästhetisch konsequent: Macbeth (Denzel Washington) und Lady Macbeth (Frances McDormand)

Ist Shakespeares Tragödie »Macbeth« ein moralischer Appell, auf politische Verbrechen zu verzichten? Dem Titelhelden, einem siegreichen schottischen Feldherrn, wird durch drei Hexen der Aufstieg zum Herrscher vorhergesagt. Als der König in seinem Schloss zu Gast ist, ermordet er, angestachelt durch seine ehrgeizige Frau, seinen Gönner. So wird er zwar tatsächlich dessen Nachfolger – doch die erste Untat erzwingt zwecks Machtsicherung weitere Greuel. Immer mehr Gefolgsleute fallen von Macbeth ab, und mit englischer Unterstützung greifen die Rebellen Macbeths Schloss an und besiegen den Usurpator.

Gleichermaßen aber ist »Macbeth« ein Drama des Inneren. Als Mensch der Spätrenaissance dürfte Shakespeare daran geglaubt haben, dass es Hexen gibt. Im Stück aber ist wichtiger, dass deren Prophezeiung Gehör findet. Gewiss, zuerst wehrt Macbeth die Versuchung ab. Doch warum schreibt er seiner Frau von dem Vorkommnis? Muss er nicht wissen, dass sie ihn bedrängen wird? Warum lässt er sich bedrängen? Und als er dann Erfolg hat, ist das seine Niederlage. Wenn König Duncan als sein Gast nicht sicher war, wie kann Macbeth es jemals sein? Überall sieht er mögliche Beweise für seine Schuld, überall sieht er mögliche Feinde. Schließlich rottet er ganze Familien aus. Zunächst schien ein Opfer auszureichen, bald gibt es keine Grenzen mehr. Und weil Macbeth schon mit dem ersten Mord seine Seelenruhe verloren hat, kommt es auf die künftigen Massaker ohnehin nicht mehr an.

Durchs Verbrechen aufsteigen sollte wirklich nur, wer kein allzu empfindliches Gewissen hat. Er kann dann immer noch ein guter König werden.

Vom Gemäuer erdrückt

Wie alle bekannten Shakespeare-Dramen wurde auch »Macbeth« mehrfach verfilmt (knapp zwei Dutzend Adaptionen dürften es schon sein). Das ist einerseits Last – an, zum Beispiel, Orson Welles› Film von 1948 heranzureichen ist schwierig. Zugleich ist es Ansporn, einen neuen Blick auf den Stoff zu gewinnen. Joel Coen greift dabei in mehrfacher Hinsicht aufs ganz Alte zurück. Zum einen lässt er Shakespeares Verse sprechen, kaum ans Heute angepasst, und bleibt auch der Abfolge der Szenen treu. Die Änderungen der Handlung sind minimal. Zum anderen verweisen auch das durchgängige Schwarzweiß und das beinahe qua­dratische 4:3-Bildformat auf Altes, auf frühere Phasen der Filmgeschichte.

Orte sind wichtig in diesem Film. Genauer: überkommene Bilder von Orten. Macbeths Schloss erinnert nicht nur ein wenig an die Kulissen von Fritz Langs »Nibelungen« von 1924. Irgendwie handelt es sich schon noch um eine mittelalterliche Burg, doch zugleich derart kahl, leer, monumentalisiert, dass die Menschen vom Gemäuer gleichsam erdrückt sind. Duncans Worte bei seiner Ankunft, gastlich umfange »die lichte, milde Luft die heitern Sinne« (»This castle hath a pleasant seat. The air / Nimbly and sweetly recommends itself / Unto our gentle senses«), ist groteskes Nichtwahrnehmenwollen der Gefahr, das dann ja auch mit dem Tode bestraft wird. Aber auch die Sieger können in dieser Kulisse niemals froh werden. Sie ist und bleibt Ort der Bedrohung.

»Kulisse« verweist aufs Theater. Tatsächlich ist dieser Film nicht nur dadurch theatralisch, dass Coen eng am Dramentext bleibt. Oft nimmt die Kamera eine Zentralperspektive ein. Fast ist es so, als säße man auf dem besten Platz in den Theaterrängen. Die szenischen Arrangements, das Herausgehobensein der Figuren vor dem Hintergrund einerseits und die erdrückende Gewalt der Bauten über die Figuren andererseits, zeigen stets an: All dies ist inszeniert. Dazu kommt eine Beleuchtung, die das Künstliche des Arrangements hervorhebt.

Ergebnis ist aber keineswegs langweiliges Kunstgewerbe. Stets drohen Schreckmomente: Die unheilverkündenden Vögel, in die sich die Hexen verwandeln, werden jäh einmontiert. Gewaltszenen heben das Langsame, Hässliche hervor, besonders beim Mord Macbeths an König Duncan. Das überzeugt ganz ohne grelle Mittel. Überzeugend auch das Spiel der wichtigsten Rollen: Frances McDormand als Lady Macbeth, Denzel Washington als Titelfigur.

Ein schwarzer Macbeth? Man könnte sich daran schnell gewöhnen, zudem auch einige andere Rollen mit schwarzen Darstellern besetzt sind. Aber die Körper von Schauspielern sind immer auch Zeichenträger. Paradoxerweise führen gerade die jüngeren Debatten zur Repräsentation von People of Color vor und hinter der Kamera dazu, dass jedes Casting politisiert ist. Darum sucht man nach interpretatorischen Konsequenzen der Rollenvergabe. Vermutlich gibt es keine. Der Widerspruch ist keiner dieses Films, sondern der einer Zeit, in der das, was selbstverständlich sein sollte, doch nicht ganz selbstverständlich ist und daher – gewollt oder ungewollt – problematisch wird.

Kein falsches Wort

So ganz neu ist das alles freilich nicht. 1936, zwölf Jahre vor seinem »Macbeth«-Film, hatte Orson ­Welles im Rahmen des von Franklin D. Roosevelts »Works Progress Administration« (Behörde für großangelegte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, jW) budgetierten »Federal Theatre Project« mit einer »Negro Unit« (so die damalige Terminologie) das Werk inszeniert. Für diesen »Macbeth« mit einer rein schwarzen Besetzung wurde die Handlung des Stückes auf eine fiktive karibische Insel verlagert Man mag an Haiti denken – die Hexen werden zu »voodoo doctors«. Damals stritt man sich weniger über vorgeblich traumatisierende Wörter, sondern es ging um die Sache. Ziel war zum einen Arbeitsbeschaffung: für das Federal Theatre Project arbeiteten gut 10.000 Leute, über 5.000 allein in New York, wo die »Macbeth«-Produktion von Welles Premiere feierte. Zum anderen war Kunst der Zweck, nämlich ein »free, adult, uncensored theatre«. Heutige Empfindlichkeiten reduzieren den notwendigen antirassistischen Kampf auf das ängstliche Bemühen, ein falsches Wort zu vermeiden.

Coens Film ist bildästhetisch konsequent, vertraut auf Shakespeares Sprache und Handlungsführung und verzichtet auf oberflächliche Aktualisierungen. Gerade die Sparsamkeit der Mittel ist sinnlich überwältigend. Der politische Aspekt bei Shakespeare, welche Not ein kaum legitimierter Usurpator hat, seine Macht zu festigen, oder grundsätzlicher, wie überhaupt eine Regierung sich legitimieren kann, tritt hingegen zurück. Stark ist dieser »Macbeth« da, wo Coen Räume der Macht ins Bild setzt, die wenig Hoffnung auf etwas Besseres lassen.