Die andere Seite

imago images/Stefan Malzkorn/malzkornfoto.de Der Body-Mass-Index in der Popmusik: Meat Loaf 2013 in Hamburg

»A Girl Called Johnny« oder »A Boy Named Sue« – mit der Zuschreibung von Identitäten haben sich schon The Waterboys oder Johnny Cash beschäftigt. Dieser Kerl hier trug den Künstlernamen Meat Loaf – keine schlechte Idee, wenn man Fragen nach der eigenen Körperlichkeit offensiv begegnen will. Hier bin ich.

Geboren wurde Marvin Lee Aday am 27. September 1947 in Dallas/Texas. Der Rolling Stone schreibt, seinen Spitznamen habe Aday von seinem Sportlehrer bekommen, nachdem er diesem einmal mit Wucht auf den Fuß getreten war. Seine Mutter starb früh an Krebs, sein Vater trank. Mit 20 haute Meat ab nach Los Angeles, sang in Bands und nahm Schauspielunterricht.

Alles Vorspiele für ein Leben, das Fahrt aufnehmen sollte, als er Jim Steinman traf. Steinman schrieb ihm die Lieder auf den großzügigen Leib. Heraus kam schwülstiger Hard Rock. Es mussten sich die Tore der Hölle auftun und die Stadt in Flammen setzen, wenn Herz und Sex eines imaginären Gegenübers zu gewinnen waren: »Oh, baby you’re the only thing in this whole world / That’s pure and good and right«, heißt es im Song »Bat Out of Hell«, titelgebend für das Erfolgsalbum von 1977. Das Gegenüber als das einzig Reine: Wenn es so etwas wie einen Sexismus der rückhaltlosen Bewunderung gibt, dann haben Meat Loaf und seine Musik­videos ihn verkörpert.

Aber da gibt es auch noch eine andere Seite zu Meat Loaf, die viel damit zu tun hat, welche Rolle Körper in der Musikindustrie spielten und zu spielen haben. Jung, schön, attraktiv – mit den »Moves like Jagger« oder den Aerobic-Bewegungen einer Olivia Newton John. Meat Loaf war der Gegenentwurf. Seine Kilos, seine Bühnenpräsenz, das war aktive Körperpolitik, eine Generation bevor Künstlerinnen wie Beth Ditto oder Lizzo die Frage nach dem Body-Mass-Index in der Popmusik noch einmal aus feministischer Sicht stellten. Und mit einem Ausrufezeichen beantworteten.

Der große Erfolg mit »Bat Out of Hell« ließ sich nicht wiederholen. Wie in vielen Rockstarbiographien erlebte auch Meat Loaf Drogensucht, den Verlust des Plattenvertrags und dazu noch das Versagen der Stimme. Aber er arbeitete sich wieder hoch, versöhnte sich mit Jim Steinman. 1993 gelang ihnen mit »Bat Out Of Hell II« ein grandioses Comeback. Auch seine Schauspielkarriere nahm Fahrt auf, unter anderem spielte er in David Finchers »Fight Club«.

Hier sang einer um sein Leben, am Ende gegen seinen Körper. Meat bekam Herzprobleme, die großen Shows konnte er nicht mehr spielen. Am 20. Januar ist er verstorben.